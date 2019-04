इंदौर. लोकसभा स्पीकर व इंदौर से भाजपा की सांसद सुमित्रा महाजन 12 अप्रैल को अपना 76वां जन्मदिवस मना रही है। ताई के नाम से जानी जाने वाली महाजन लगातार 9वीं बार इंदौर लोकसभा से टिकट की दावेदार थी। लेकिन नाम घोषित होने में हो रही देरी से नाराज होकर कुछ दिनों पहले उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। हालांकि इसके पीछे भाजपा द्वारा 75 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाना कारण रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर महाजन को जन्मदिन की बधाई दी है।

शुक्रवार को सुमित्रा महाजन का जन्मदिन उनके समर्थकों ने घर पंहुच कर धूमधाम से मनाया। मिठाई बांटी गई और जश्न मना। बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता पंहुचे। इसके बाद ताई पंढरीनाथ स्थित सत्यनारायण मंदिर पंहुची और पूजा अचर्ना की। यहां महिलाओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ नेताओं ने कहा की जन्मदिन पर ताई को फिर टिकिट मिलेगा और वो लगातार 9 वीं बार जीतेगी। हालांकि ताई ने कहा कि सभी को पार्टी का आदेश मानकर तैयारी में जुट जाना चाहिए।



इधर,शाम को 6 बजे समर्थक एवं कार्यकर्त्ता अहिल्या उद्यान राजबाड़ा पर एकत्रित होंगे तथा वहां दीप प्रज्ज्वलित करेंगे। देवी अहिल्या को माल्यार्पण भी किया जाएगा। साथ ही भीषण गर्मी में पंक्षियों के लिए पानी रखने हेतु सकोरे भी आम जनता को वितरित किए जाएंगे।



मोदी ने किया ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी को जन्मदिन की बधाई। ताई देश के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और सांसदों में से एक हैं, सुमित्रा ताई ने भारत के विकास और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। उसके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।

Birthday greetings to Lok Sabha Speaker, Sumitra Mahajan Ji. As one of India’s senior most political leaders and parliamentarians, Sumitra Tai has made a rich contribution to India’s development and strengthening our democracy. Praying for her long and healthy life. @S_MahajanLS