उमरिया. उमरिया के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए गर्मी से परेशान बच्चों के लिए अपने कमरे और ऑफिस का एसी निकालकर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में लगवा दिया। इसके बाद इस केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कमजोर बच्चों को राहत मिली है।

कलेक्टर सोमवंशी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, "गर्मी के खराब हालात देखक ये फैसला लिया गया है। इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, इस वजह से पोषण पुनर्वास केंद्र भी अंदर से काफी गर्म था। ऐसे में बच्चों की परेशानी को देखते हुए हम पहले से ही एसी के इंतजाम में जुटे थे। लेकिन इसे फौरन बिल्डिंग में लगाना था। ऐसे में अपने ऑफिस और मीटिंग हॉल में लगे एसी को निकाल कर एनआरसी सेंटर में लगवा दिया।"

ब्लॉक में ऐसे चार पोषण पुनर्वास केंद्र हैं। कलेक्टर सोमवंशी ने बताया कि कलेक्टर की कोशिश के बाद इन चारों केंद्रों पर एसी लग गए हैं।

Madhya Pradesh: District Collector Umaria, Swarochish Somavanshi removed Air Conditioners from his chamber & the office halls, & got them installed in Nutrition Rehabilitation Centers of the district. pic.twitter.com/dD3F4GQd8a