कैंसर पीड़ित पत्नी को देख लिख दी किताब, शीर्षक िदया ‘उसका कैंसर, मेरा कैंसर’

कैंसर पर लिखी किताब लांच करते हुए अभिनेता विवेक ओबेरॉय। साथ में सुधीर व उनकी प|ी ज्योति मोता।मुंबई के डॉ. उडवाडिया सुबह राउंड पर आते हैं। वे कमरे में आते हैं और ज्योति से मुखातिब होते हैं। वह मुस्कराकर गुडमॉर्निंग कहती हैं। डा. भी कहते हैं। एक हल्का पाज लेकर वे ज्योति से कहते हैं I am sorry to say , you have cancer ! मैं और वहां उपस्थित अन्य डाॅ, लक्ष्मी इत्यादि सभी हतप्रभ हो जाते हैं। डा. ने सीधे ही कैसे कह दिया? पर ज्योति के चेहरे पर शिकन नहीं आई। शांत भाव से पूछती हैं कितना ?Which stage ?reports are awaited, वे कहते हैं, वे वहीं oncologist का नाम सुझाते हैं। अब गेंद oncologist के पाले में है। और हम सबसे खतरनाक बीमारी की गिरफ्त में। जो पढ़ते देखते सुनते थे वह अपने साथ हुआ। कैंसर। मेरी प्रिय फिल्म आनंद के नायक का रोग। ज्योति कहती हैं -कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे यह रोग हो सकता है। यह बात उसने मुझे कुछ समय पूर्व कही थी किसी और संदर्भ में। और अब कहती हैं कि अच्छी हो जाऊंगी । (किताब का यह अंश 24 मई 2013 के दूसरे पैराग्राफ से लिया गया है)खंडवा | पति की लंबी उम्र की कामना का पर्व करवा चौथ शहर में शनिवार को मनाया जाएगा। पर्व के एक दिन पहले शहर के घंटाघर क्षेत्र में सुहागिन महिलाओं ने अपनी पसंद से मिट्टी के रंग-बिरंगे आकर्षक करवे खरीदे। वहीं हाथों में मेहंदी भी रचाई। इसके लिए रामगंज क्षेत्र में महिलाओं की भीड़ नजर आई।शहीद की प|ी मोनिका सिंह भावुक हाेते हुए बोलीं- अब त्योहार हो या नहीं हर दिन मेरे लिए है सामान्यभास्कर संवाददाता | खंडवाआठ साल पहले कश्मीर के बारामुला में शहीद हुए कैप्टन उपमन्यु की प|ी मोनिका सिंह करवा चौथ से पहले चर्चा के दौरान भावुक हो गईं। उन्होंने कहा जब पहली बार व्रत रखा तो उपमन्यु बार्डर पर थे। मैंने फोटो सामने रखकर व्रत किया था।व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया था। इसके बाद दूसरा व्रत आने से पहले ही वे कश्मीर में आतंकियों को मारने के बाद शहीद हो गए। अब तो हर दिन मेरे लिए सामान्य है। जीवन में उपमन्यु की यादें ही शेष रह गईं। करवा चौथ हर प|ी के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। व्रत महिलाएं इसलिए करती हैं कि उनका पति हमेशा स्वस्थ रहे। हर महिला के लिए पति महत्वपूर्ण है। अब मैं यह प्रार्थना नहीं कर सकती। उपमन्यु अमर हो गए। मैंने परिवार खोया है। खंडवा में ही माता-पिता के साथ रहना चाहती रही हूं। पति के शहीद होने पर सीएम ने घर आकर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। इसके बाद चार-पांच बार सीएम शिवराजसिंह से मिल चुकी हूं। कैबिनेट में प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन वहां पता नहीं क्यों रोक दिया। मुझसे सहमति पत्र भी लिया था। मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखा था। अब शासन-प्रशासन से ज्यादा उम्मीद नहीं हैं। साल में दो-तीन मौके ऐसे आते हैं जब सब सहानुभूति दिखाते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते।कैप्टन उपमन्युु के साथ उनकी प|ी मोनिका सिंहशहीद कैप्टन उपमन्यु सिंह 22 रायफल रेजिमेंट में थे। कश्मीर के बारामुला जिले में 7 दिसंबर 2010 को उन्होंने एक मकान में छिपे सारे आतंकवादियों को मारकर अपनी पूरी टुकड़ी को सुरक्षित बचाकर शहीद हुए थे। ग्वालियर निवासी उपमन्यु सिंह ने वर्ष 2006 में भारतीय सेना 23 वर्ष की आयु में ज्वाइन की थी। उनका विवाह वर्ष 2009 में खंडवा निवासी मोनिका सिंह से हुआ था।