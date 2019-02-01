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पानी का स्तर बढ़ने पर क्षतिग्रस्त हुई नहर की दीवार

Dainik Bhaskar

Feb 01, 2019, 02:06 AM IST

Khargon News - फूटी हुई नहर को झाड़ियों और मिट्टी से बंद करते कर्मचारी।

Badwah News - mp news canal wall damaged after water level increased
फूटी हुई नहर को झाड़ियों और मिट्टी से बंद करते कर्मचारी।

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