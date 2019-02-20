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एक किमी दूर से पीने व 2 किमी दूर से मवेशियों के लिए ला रहे पानी

Dainik Bhaskar

Feb 20, 2019, 03:40 AM IST

Khargon News - बैलगाड़ी पर कोठियां बांध पानी लाना पड़ रहा है।

KASRAWAD News - mp news drinking water from one kilometer away and bringing water to cattle for 2 km away
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बैलगाड़ी पर कोठियां बांध पानी लाना पड़ रहा है।

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