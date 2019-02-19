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बाइक सवार को बचाने में नाले में गिरी कार, दंपती सहित दो बच्चे घायल

Dainik Bhaskar

Feb 19, 2019, 03:55 AM IST

Khargon News - संतुलन बिगड़ने से कार खाई में गिर गई। घायल महिला व बच्चे घबरा गए।

Khargon News - mp news two children injured including a car caught in a drain save a bike rider
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संतुलन बिगड़ने से कार खाई में गिर गई।

घायल महिला व बच्चे घबरा गए।

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