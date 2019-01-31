Trending Tags
Union Budget 2019 Jind Vidhan Sabha Upchunav Results Jind Final Election Results Jind Election Results Today Jind Election Result 2019 Jind Assembly Election Results 2019 Jind Election Result 2019 Sapna Choudhary at Sunil Grover Show Shattila Ekadashi 2019 Date Khesari Lal Yadav Sapna Choudhary Dance Budget 2019 Live Speech February 2019 Calendar Jind By Election Candidates Jind By Election Prayagraj
विज्ञापन

मप्र हाईकोर्ट अभिभाषक संघ के कार्यकारिणी सदस्य बने एड. दिलीप शर्मा

Dainik Bhaskar

Jan 31, 2019, 04:17 AM IST

Murena News - मुरैना | झुण्डपुरा निवासी एड. दिलीप शर्मा को मप्र उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के चुनावों में 922 मतों से...

Morena News - mp news mp became executive member of mp high court adv dilip sharma
मुरैना | झुण्डपुरा निवासी एड. दिलीप शर्मा को मप्र उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के चुनावों में 922 मतों से विजयी होकर कार्यकारिणी सदस्य बने। श्री शर्मा रक्त सेवी संस्था रक्तदान महादान समिति के सचिव और जागरुक रक्तदाता भी हैं।

-- पूरी ख़बर पढ़ें --
X
Morena News - mp news mp became executive member of mp high court adv dilip sharma
Astrology

Recommended

Click to listen..
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended Videos