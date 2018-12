हिंदी में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 20 प्रतिशत, अंग्रेजी में यह प्रिंट नहीं किया

बीकॉम पंचम सेमेस्टर के इनकम टैक्स के प्रश्न-पत्र में विक्रम यूनिवर्सिटी की बड़ी गलती सामने आई है। प्रश्न-उत्तर की सेकंड यूनिट के प्रश्न के विवरण प्रश्नों में अंग्रेजी व हिंदी ट्रांसलेशन में काफी अंतर है। भास्कर ने जब प्रश्न-पत्र से गलतियां ढूंढी तो पता चला कि एक विवरण प्रश्न में हिंदी के कुछ शब्द अंग्रेजी में प्रिंट नहीं किए तो दूसरे प्रश्न में राशि में 10 हजार रु. का अंतर बता दिया। बता दें कि आठवें नंबर के इस प्रश्न के तीन विवरण प्रश्नों में यह गलतियां हैं। यूनिवर्सिटी की गलती पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। युकां महासचिव नरेंद्र गुर्जर ने बताया इस बारे में कुलपति से चर्चा कर विद्यार्थियों को बोनस अंक देने की मांग उठाएंगे। यूनिवर्सिटी अपनी गलती मानते हुए विद्यार्थी हित में कदम नहीं उठाती है को उच्चाधिकारियों को शिकायत करने के साथ ही आंदोलन किए जाएंगे।विवेकानंद कॉलेज के 250 छात्रों का नुकसानजानकारी के अनुसार स्थानीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद शासकीय कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 250 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले 150 कॉलेज के 25 हजार बच्चे परीक्षा में बैठे थे। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न 10 नंबर का है। इसमें से 6 नंबर के प्रश्न गलत है। युकां महासचिव गुर्जर ने तर्क दिया कि इतने अंतर के कारण कई कमजोर बच्चों को एटीकेटी या फेल होने की संभावना रहती है। साथ ही अच्छा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत पर भी असर पड़ता है। इसलिए यूनिवर्सिटी इस ओर सख्त कदम उठाएं।1. हिंदी- वेतन रु. 11,750 प्रति माह कमीशन रु. 18400 वार्षिक एवं दो माह के मूल वेतन के बराबर बोनस, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 20%अंग्रेजी- Salary rs. 11,750 per months, annual commission rs 18,400 and bonus equal to two month basic salary....गलती: इसमें से हिंदी की महंगाई भत्ता का मूल वेतन 20 प्रतिशत की लाइन गायब है।प्रश्न 8. श्रीप्रकाश गोयल नीमच में एक कंपनी में कार्यरत है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी आय का विवरण निम्न प्रकार है-3. हिंदी- कार्यालयीन समय में नि:शुल्क नाश्ता रु. 1,500 प्रति माह।अंग्रेजी- Free refreshment during office hours rs. 11,500 per month.गलती: हिंदी में 1500 और अंग्रेजी में 11,500 रु. किया गया। यानी सीधे 10 हजार रु. का अंतर5. हिंदी- चिकित्सा बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान रु. 16000। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए वेतन से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। उनके वेतन से रु. 1200 वृत्तिकर काटा गया है।अंग्रेजी- Medical bills paid by the employees rs. 16000 find out taxable incode from salary for the assessment year 2018-19।गलती: हिंदी में नियोक्ता यानी नियुक्ति देने वाले को 16 हजार रु. का भुगतान करना बताया है, अंग्रेजी में एम्प्लाय यानी कर्मचारी को 16 हजार रु. भुगतान करना बताया। इसके अलावा हिंदी की उनके वेतन से रु. 1200 वृत्तिकर काटा गया लाइन अंग्रेजी में प्रिंट नहीं की गई।