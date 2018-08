फिर पुलिस ने अवैध रेत से भरे सात डंपरों को पकड़ा

भास्कर संवाददाता| सुल्तानपुर/रायसेनजिले की सीमा से रेत का अवैध परिवहन अब तक बंद नहीं हो पाया है। यही कारण है कि राेजाना बड़ी संख्या में रेत से भरे डंपर निकल रहे है, लेकिन इनमें से कई बिना रायल्टी के निकल रहे है, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ओवर लोड और बिना रायल्टी के निकलने वाले रेत से भरे डंपरों के खिलाफ सुल्तानपुर पुलिस द्वारा अभियान छेड़ा है।दो दिन से ऐसे डंपरों की चैकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। मंगलवार को भी रेत से भरे सात डंपरों को जब्त किया गया है, जिनमें से पांच डंपर के ड्राइवरों के पास रायल्टी से संबंधित कागज नहीं पाए गए। जबकि दो डंपरों में क्षमता से अधिक रेत भरी पाई गई। इन जब्त डंपरों को थाने में लाकर खड़ा कराया गया है।जिले की नर्मदा नदी से बड़ी मात्रा में रेत का स्टॉक कई स्थानों पर किया गया है। इन स्थानों से रेत भरे डंपर रायसेन के साथ ही विदिशा, सागर, भोपाल सहित अन्य शहरों के लिए जा रहे है। रायल्टी की चोरी करने के लिए रेत माफियाओं द्वारा एक डंपर की रायल्टी लेकर दो से तीन डंपर रेत अवैध रूप से निकाले जा रहे है। इसका कारण खनिज विभाग द्वारा नियमित रूप से उनकी मॉनीटरिंग नहीं करना है।सुल्तानपुर पुलिस द्वारा बिना रायल्टी के मामले में डंपर क्रमांक MP 04 HE 4398, MP 38 H 0226, MP66-1568 , MP 04 HE 3272, ट्रक क्रमांक MP 38 G 0182 को जब्त किया है। जबकि डंपर क्रमांक UP 91 T 3840 और MP 04 HE 3792 में क्षमता से अधिक रेत भरी पाई जाने पर पकड़ा गया है। सुल्तानपुर पुलिस द्वारा जुलाई माह में 16 डंपरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है।रेत से भरे सात डंपर जब्त किए गए है, जिनमें से चार बिना रायल्टी और तीन ओवर लोड डंपर है। इन वाहनों के मालिकों पर कार्रवाई करने के लिए खनिज विभाग को सूचना दी गई है। -राजेंद्र धुर्वे, टीआई सुल्तानुपर थानापुलिस की चैकिंग से मचा हड़कंप: सुल्तानपुर थाना प्रभारी राजेंद्र धुर्वे ने पुलिस बल के साथ एनएच 12 स्थित सुल्तानपुुर जोड़ पर चैकिंग शुरू की गई। यहां पर सात डंपरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई, जिसमें पांच डंपरों के पास रायल्टी के कागज नहीं थे। दो डंपर ओवर लोड पाए गए। सातों डंपरों को जब्त करने के बाद थाने में लाकर खड़ा कराया गया है।