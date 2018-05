प्रश्न क्रं. में असमंसज से विद्यार्थियों को नंबर कम आने की आशंका राजगढ़ | माशिमं की कक्षा 12वीं के गणित के प्रश्न...

प्रश्न क्रं. में असमंसज से विद्यार्थियों को नंबर कम आने की आशंका



राजगढ़ | माशिमं की कक्षा 12वीं के गणित के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रं. 2 के भाग 3 में असमंजस की स्थिति बन गई है। जिससे विद्यार्थियों को 1 अंक कम मिलने की आशंका है। कक्षा 12 वीं के हिमांशु मेहता, मोनिका काग, हर्ष जायसवाल, रोहित चोयल, अल्का सोलंकी एवं प्रिया मेड़ा ने बताया प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रं. 3 पर हिंदी वर्जन में dx/sinx का मान log tan x/2 + c है। इसी के अंग्रेजी वर्जन में the value of dx/sinx is log tanx/2+c दोनों में अंतर है। चुकी सत्य असत्य है, तो दोनों वर्जन में जो भी उत्तर लिखें वह डिलीवरी होगा। किंतु मूल्यांकन कर्ता को जो आदर्श उत्तर मेमोरेंडम मिलेगा वह एक ही होगा।





