टेस्ट: गांधी मैदान के पास होटल पनाश से मौर्या तक तोड़ी बाउंड्री, तीन लेन की होगी सड़क

पटना. गांधी मैदान के पास होटल पनाश से होटल मौर्या तक की बाउंड्री पर सोमवार को बुलडोजर चला। इसके बीच आने वाली सभी बिल्डिंग की अवैध पार्किंग और बाउंड्री को तोड़ा गया। होटल पनाश के पास 75 फीट अतिक्रमण पाया गया, जबकि होटल मौर्या (गांधी मैदान की ओर) के सामने 85 फीट अतिक्रमण था। अतिक्रमण किए हुए भाग में होटल की पार्किंग और बागवानी है। सभी को हटाया गया।

72 फीट हो जाएगी सड़क की चौड़ाई

प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने बताया कि अभियान के तहत होटल के आगे के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है। वर्तमान में यहां सड़क की चौड़ाई करीब 50 फीट है। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सड़क की चौड़ाई बढ़ कर 72 फीट हो जाएगी। पूरी तरह से अतिक्रमण हटाने के बाद होटल पनाश से होटल मौर्या तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही वॉकिंग ट्रैक और ग्रीनरी डेवलप किया जाएगा।

होटल मौर्या से होटल पनाश तक फुटपाथ को हटा कर समतल करने और गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से के दोनों ओर की सड़कों का सर्वे कराने को कहा गया है। रामगुलाम चौक से मौर्या होटल तक सड़क को दो-दो लेन के बदले तीन-तीन लेन में बढ़ाने का प्रस्ताव देने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा।

नहीं होगा ट्रैफिक जाम

प्रमंडलीय आयुक्त ने न्यू कैपिटल रोड डिविजन के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि होटल पनाश से होटल मौर्या तक लगभग 25 फीट अतिक्रमित भूमि को सड़क में मिला दिया जाए, जिससे सड़क की चौड़ाई को दो लेन और बढ़ जाए। लगभग 20 फीट जमीन पर फुटपाथ बनाया जाए और 30 फीट में पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह में डिजाइन तैयार कर प्रस्ताव दें। इसी क्रम में अभी जहां पर फुटपाथ है, उसे मेन रोड में मिला दें और बीच के डिवाइडर को शिफ्ट कर दिया जाए। इससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत होगा डेवलप

75 से 85 फीट अतिक्रमित जगह पर सड़क बनाने के बाद कितना चौड़ा वॉकिंग ट्रैक होगा, पार्किंग की व्यवस्था और ग्रीनरी क्षेत्र विकसित करने आदि के लिए सभी विकल्पों पर एक सप्ताह के अंदर प्लान मांगा गया है। इसके लिए बड़े शहरों की तर्ज पर काम कराया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत भी इसे डेवलप किया जा सकता है। उसी के ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाएगी।

