Test - माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने 241 करोड़ रु में 30% शेयर बेचे

वॉशिंगटन. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने शुक्रवार को अपने 30% शेयर बेच दिए। इससे उन्हें 3.5 करोड़ डॉलर (241 करोड़ रुपए) की रकम मिली। नडेला ने 109.08 से 109.68 डॉलर की प्राइस रेंज के बीच 3 लाख 28 हजार शेयरों का सौदा किया। यह बिक्री शेयर के रिकॉर्ड प्राइस के करीब हुई। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 25 जुलाई को 110.83 डॉलर पर बंद हुआ जो अब तक का हाई है।

