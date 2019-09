जलवायु परिवर्तन से अधिकतर बड़ी कंपनियों का बाजार मूल्य 20 फीसदी कम हो जाएगा

जलवायु परिवर्तन से सभी मानवीय गतिविधियों के साथ बिजनेस को भी खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव- समुद्रों का जलस्तर बढ़ने, सूखा पड़ने, भयानक तूफानों- से कारखाने और अन्य संपत्ति नष्ट हो जाएगी। माल की सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा सिस्टम अस्त-व्यस्त होंगे। दुनियाभर में लिस्टेड 11000 से अधिक कंपनियों के अध्ययन से पता लगा है कि इस नुकसान से उनका बाजार मूल्य औसतन 2-3% घट जाएगा। लेकिन, अधिकतर कंपनियां को 20% की हानि हो सकती है। बदलता मौसम इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा कारोबार से बाहर कर देगा।खराब मौसम कामगारों की उत्पादकता प्रभावित करता है। कर्मचारियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए एयरकंडीशनिंग की व्यवस्था जैसे उपाय करने से कंपनियों का खर्च बढ़ेगा। जलवायु से होने वाली आपदा के खतरे हर तिमाही में बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग और बीमा कंपनियां कर्ज लेने वालों का मूल्यांकन और किश्त तय करते समय मुनाफे और संपत्ति के नुकसान का हिसाब लगाएंगी।इन्वेस्टर बदलते जोखिमों से तालमेल बनाते हैं। अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का खर्च कंपनियों को उठाना पड़ेगा। पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली 195 में से 81 कंपनियों ने ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन के मूल्य तय करने का वादा किया है। इनमें आधी कंपनियों ने कार्बन टैक्स पर सहमति जताई है। अगर कंपनियां पेरिस समझौते के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखती हैं तो ग्लोबल शेयर मार्केट का 15% मूल्य प्रभावित होगा। 2018 में एक स्टडी में पाया गया, बिजली उत्पादकों को अपनी 20% क्षमता घटानी पड़ेगी। अपने सभी प्रस्तावित प्रोजेक्ट रद्द करने होंगे।अदालतों में उठने वाले खतरे का अनुमान लगाना सबसे कठिन होगा। इस माह कैलिफोर्निया, अमेरिका की पेसिफिक गैस इलेक्ट्रिक कंपनी को बीमा कंपनियों से 781 अरब रुपए के मुआवजे का करार करना पड़ा है। जंगलों में लगी आग से नुकसान के लिए मकान मालिकों और कारोबारियों को यह पैसा दिया जाएगा। ये अग्निकांड कंपनी की बिजली लाइनों से भड़के थे। जलवायु परिवर्तन से इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ी है। कंपनियों के खिलाफ जलवायु परिवर्तन संबंधी मुकदमे बढ़ रहे हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. जलवायु परिवर्तन से बीमा कंपनियों को बहुत बड़ा खतरा है। कंज्यूमर इंश्योरेंस कंपनियों के जोखिम लेने वाली रिइंश्योरेंस फर्म-स्विस आरई के अनुसार पिछले साल दुनियाभर में संपत्ति और मौतों के इंश्योरेंस का प्रीमियम 170.26 खरब रुपए रहा। भारी नुकसान करने वाली आपदाओं की संख्या बढ़ी है। 1980 से 2015 के बीच अमेरिका में हर वर्ष पांच घटनाओं में 70 अरब रुपए से अधिक नुकसान हुआ है। 2016 से 2018 के बीच इनकी औसत संख्या 15 हो गई। इस दशक में औसतन हर वर्ष 4611 अरब रु. की बीमित संपत्ति को प्राकृतिक विनाश से नुकसान हुआ है। जलवायु के नुकसान बीमा कंपनियों पर एक अन्य पहलू से भारी पड़ेंगे। बीमा कंपनियां विश्व के दूसरी सबसे बड़े संस्थागत इन्वेस्टर हैं। उन्होंने, 1773 खरब रुपए से अधिक इन्वेस्ट कर रखे हैं। जलवायु में बदलाव से ये सब जोखिम भरे उपक्रम हो गए हैं। बड़े नुकसान की भरपाई के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में संभव है कि बीमा कराने वाले कुछ लोग बीमा कराना छोड़ दें। 