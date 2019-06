डोनाल्ड ट्रम्प से भयभीत है चर्च

सेंट जॉन चर्च, वाशिंगटन में प|ी मेलानिया के साथ जाते डोनाल्ड ट्रम्प।डेविड फ्रेंच21 जून को लेखिका जीन कैरोल ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 1990 में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनके साथ दुष्कर्म किया था। वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पर दुराचरण का आरोप लगाने वाली 22 वीं महिला हैं। ये दावे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर लगाए गए आरोपों से ज्यादा गंभीर हैं। यहां ट्रम्प और क्लिंटन की तुलना हो सकती है। क्लिंटन के अवैध संबंध उजागर होने के बाद चर्च-सदर्न बैपटिस्ट कन्वेंशन ने नेताओं की नैतिकता और चरित्र पर प्रस्ताव जारी किया था। इसमें कहा गया, ‘नेताओं के गलत आचरण को बर्दाश्त करना संस्कृति को चोट पहुंचाता है। समाज में अनियंत्रित अनैतिकता और अराजकता फैलती है’।इस पृष्ठभूमि में सवाल उठता है, फिर इवेंजेलिकल चर्च (प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की एक धारा)और उसके अनुयायी खामोश क्यों हैं? अधिकतर इवेंजेलिकल ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। पक्षपात और सत्ता से नजदीकी के कारण ऐसा हो सकता है। ट्रम्प के मामले में इवेंजेलिकल चर्च और अनुयायियों की चुप्पी का एक कारण भय भी है। इस समय चर्च को आक्रामक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रगतिशील तत्व धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ कानूनी हमले कर रहे हैं। वामपंथ समर्थक गर्भपात और गर्भनिरोध में छूट की मांग उठाते हैं।अंधकार से भरी दुनिया में इवेंजेलिकल चर्च से रोशनी का स्रोत बनने की अपेक्षा है। लेकिन, 2016 में क्रिश्चियन पुरुष और महिलाएं हिलेरी क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने के विचार से ही भयभीत थे। क्रिश्चियन लेखक एरिक मेटाक्सस ने लिखा, यदि हिलेरी जीतती हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। निश्चय ही यह धर्म नहीं है। अमेरिकी चर्च के पास बहुत ताकत है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी रिपब्लिकन प्रत्याशी के राजनीतिक अवसरों को खत्म कर सकते हैं। फिर भी चर्च चाहता है कि ट्रम्प उनकी सुरक्षा करें। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।मेलिसा चानअमेरिका में गन हिंसा के साथ बड़ी संख्या में मौतों के अलावा कुछ अन्य नुकसान भी जुड़े हैं। देशभर में हजारों व्यक्ति शरीर के भीतर रह गई गोलियों की धातु- सीसा (लैड) के जहरीले दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं। यूएस डिसीज कंट्रोल, प्रिवेंशन सेंटर्स (सीडीसी) के अनुसार हर साल गोलियां लगने से 80 हजार लोग घायल होते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग शरीर में सीसे के कारण होने वाली तकलीफों से पीड़ित हैं। इन्हें घातक बीमारियों ने घेर रखा है। कुछ लाेगों की किडनी प्रभावित है। तो कुछ लोगों के पांव बेकार हो चुके हैं।सीडीसी ने 2017 में सीसा के जहर को बुलेट के टुकड़ों से जोड़ने के परिणामों पर पहली रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में बताया गया, 2003 से 2012 के बीच गोलियों के शिकार 457 लोगों के खून में सीसे का स्तर ज्यादा पाया गया। इनके शरीर में गोलियों के टुकड़े रह गए थे। सीडीसी मेंं महामारियों की विशेषज्ञ डेबोरा वीस कहती हैं, वास्तविक संख्या 457 से ज्यादा होगी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में टोक्सिकोलॉजी के प्रोफेसर डोनाल्ड स्मिथ कहते हैं, ‘लैड से होने वाले नुकसान पर काफी रिसर्च हो चुकी है’। उनकी टीम की रिसर्च के कारण कैलिफोर्निया में शिकारियों के लैड एम्युनिशन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है। विश्व के सबसे बड़े पक्षियों में एक कैलिफोर्निया कोंडोर्स पर लैड के जहरीले प्रभावों के अध्ययन में पाया गया, बड़ी संख्या में ये पक्षी लैड के जहर से मर रहे हैं या गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। इन्होंने उन जानवरों का मांस खाया जिन्हें लैड की गोलियों से मारा गया था। इन्हें भी ऐसी गोलियां लगी थीं। स्मिथ कहते हैं, ‘कोंडोर्स का उदाहरण देखिए। एम्युनिशन में लगा सीसा घातक होता है’। कई बार शरीर में बुलेट या उसके टुकड़ों के आसपास सुरक्षा घेरा बन जाता है। इससे कोई क्षति नहीं होती है। कुछ मामलों में समय बीतने के साथ टुकड़े खून में घुलते हैं। शिकागो मेडिसिन यूनिवर्सिटी में हर साल गोलियों से घायल 1000 लोगों का इलाज होता है। ट्रामा सर्जन जेनिफर कोने के अनुसार इनमें से 75% लोगों के शरीर में गोलियों के हिस्से, छर्रे आदि रह जाते हैं। शरीर में फंसी गोलियों से लैड के प्रभाव का पता लगाना मुश्किल होता है। लैड के दुष्प्रभाव के संकेतों- थकान, सिरदर्द, पेट में दर्द, उबकाई को सामान्य बीमारी मान लेते हैं।2017 में ओबामा सरकार ने लैड एम्युनिशन से बाहरी वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। राष्ट्रपति ट्रम्प की सरकार ने फैसले को पलट दिया है। अब वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े एक्टिविस्ट राज्यों के कानूनों में बदलाव पर जोर दे रहे हैं। 30 से अधिक राज्यों में लैड हंटिंग एम्युनिशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानवरों के लिए तो थोड़ी सुरक्षा के प्रावधान हो रहे हैं लेकिन मनुष्यों की तकलीफ कोई नहीं देख रहा है। टैक्सास यूनिवर्सिटी की मेडिकल ब्रांच में सर्जरी की प्रमुख इकेना ओकेरेके कहती हैं, निश्चित रूप से मानवों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।जेमी दुचार्मे, एलिजा वोल्फसनमनुष्य की आयु जीन्स, जेंडर, जीवनशैली और किस्मत जैसे कारणों से तय होती है। लेकिन, लंबी आयु का एकमात्र सबसे बेहतर संकेतक जियोग्राफी (भूगोलशास्त्र) हो सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिसिन स्कूल के शोधकर्ताओं ने पाया कि अमेरिका के 500 बड़े शहरों में से 56 शहरों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके कुछ ब्लॉक दूर या पास के मोहल्ले में रहने वाले लोगों से 20 वर्ष कम जीवित रहने की संभावना हो सकती है। इस मामले में शिकागो में सबसे जिं़दगी भर साथ चलेंगी बीमारियांलैड के जहर से प्रभावित कोलिन गोडार्ड 16 अप्रैल 2007 को वर्जीनिया टेक में हुए सामूहिक जनसंहार में बुरी तरह घायल हुए थे। इसमें 32 व्यक्ति मारे गए थे। गोडार्ड के शरीर में तीन गोलियां लगी थीं। चूंकि गोलियों के टुकड़ों से जान का खतरा नहीं था इसलिए सर्जनों ने उन्हें शरीर में ही छोड़ दिया था। फरवरी 2017 में थकान ज्यादा लगने पर गोडार्ड सोचते थे, व्यस्त रहने के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन, उनकी मांं ने सीडीसी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद खून की जांच कराने की सलाह दी। उनके शरीर में सुरक्षित लेवल से सात गुना अधिक लैड पाई गई । उन्हें न्यूरोलॉजिकल और किडनी की बीमारियों का खतरा है। गोडार्ड को जहरीली धातुएं निकालने के लिए रोज 31 गोलियां खानी पड़ती हैं। ने बताया, साइबर हमले की कोई स्वीकार्य परिभाषा तक नहीं है। इस नए क्षेत्र में अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फोर्ट मीडे, मैरीलैंड में फौजी हैकरों और कोडर्स ने संभावित टारगेट की लंबी सूची बना रखी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार द्वारा कमांडरों को अधिकार देने के बाद कमान ने साइबर युद्ध की योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।साइबर हमलों से भारी नुकसान भी हो सकता है। 2018 में कार्नेगी फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया, ईरान ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रहा है जिसमें इस तरह की कार्रवाई युद्ध के हथियारों का हिस्सा हो। अब तक साइबर युद्ध से नुकसान की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हैकरों द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क बंद करने और पैसे की एवज में खोलने की कई घटनाओं से अमेरिका प्रभावित हो चुका है। इधर, ऐसे संघर्ष पर काबू पाने के प्रयास बढ़े हैं। कई वर्ष से संयुक्त राष्ट्र साइबर हमलों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिनेवा कन्वेंशन जैसी संधि का खाका तैयार कर रहा है।