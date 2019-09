पिछले वर्ष बच्चों के साढ़े चार करोड़ अश्लील फोटो, वीडियो इंटरनेट पर आए

माइकेल कैलर, गेब्रियल डांसेटबच्चों के अश्लील और आपत्तिजनक फोटो लंबे समय से इंटरनेट पर डाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें भयावह हैं। तीन से चार वर्ष की आयु के बच्चों से यौन दुर्व्यवहार और यातनाओं के फोटो पोस्ट किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों ने पिछले वर्ष ऐसे चार करोड़ 50 लाख फोटो और वीडियो आने की जानकारी दी है। करीब दस वर्ष पहले एेसी तस्वीरों की संख्या दस लाख से कम थी। इसके बाद 2008 में टेक कंपनियां और अमेरिकी सरकार सक्रिय हुई। इस पर नियंत्रण के लिए संसद ने कानून पास किया था।न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच-पड़ताल में पाया गया कि अंडरवर्ल्ड ने रोकथाम के लिए किए गए अपर्याप्त प्रयासों से फायदा उठाया है। कई टेक कंपनियां हेट स्पीच और आतंकवादी प्रोपेगंडा के समान बच्चों के यौन शोषण की तस्वीरों पर रोक लगाने में विफल रही हैं। कंपनियों ने जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से भी पूरी तरह सहयोग नहीं किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने भी कार्रवाई के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। जिस ग्रुप को ऐसे फोटो की 