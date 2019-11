3-डी प्रिंटिंग से नौका, पुल, बिल्डिंग बनाना संभव

न्यूयॉर्क में 45 मंजिला बिल्डिंग के हिस्सों का निर्माण और शंघाई में 26 मीटर लंबा पुल बना1990 में व्यावसायिक उपयोग शुरू होने के बाद 3-डी प्रिंटरों का इस्तेमाल छोटी चीजों को बनाने में होता रहा है। अब नई पीढ़ी के बड़े प्रिंटर तेज गति से बहुत बड़ी वस्तुओं के निर्माण में सक्षम हैं। मैने यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता 25 फुट लंबी नौका का परीक्षण कर रहे हैं। इसे बनाने में केवल 72 घंटे लगे हैं। विशाल 3डी प्रिंटर से नौका का निर्माण किया गया है।गश्ती नौका अमेरिकी सेना के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मैने यूनिवर्सिटी की टीम ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी और प्रिंटर निर्माता इंगरसोल मशीन टूल्स के सहयोग से काम शुरू किया है। प्रिंटर की गेंट्री से स्याही निकलती है। कार्बन फाइबर मिले पिघले थर्मोप्लास्टिक रेजिन से यह स्याही बनती है। कंप्यूटर नियंत्रित टोंटी परत दर परत वांछित वस्तु बनाती है। मैने का प्रिंटर 30 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची वस्तुएं बना सकता है। बड़ी गेंट्री बनाकर आकार बढ़ाना संभव है।ठेकेदारों ने ओक रिज के सिस्टम से ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में 45 मंजिला बिल्डिंग के बाहरी हिस्से के लिए कांक्रीट की ढलाई के संाचे बनाए हैं। सामान्यत: कारपेंटर ऐसे सांचे लकड़ी से बनाते हैं। ये तीन-चार बार ही कांक्रीट डालने के लायक होते हैं। ओक रिज के डायरेक्टर क्रेग ब्लू बताते हैं, 3-डी प्रिंटर के सांचे 200 बार कांक्रीट डाल सकते हैं। विशालकाय गेंट्री के जरिये बहुमंजिला इमारतों और अन्य बड़े निर्माणों को छोटे-छोटे हिस्सों में ढालकर उन्हें संबंधित जगह पर जोड़ सकते हैं। सिनहुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग में शू वेईगुओ और उनके साथियों ने यह रास्ता अपनाया है। उन्होंने, रोबोटिक हाथों से कांक्रीट और फाइबर के मिश्रण से अलग-अलग हिस्से प्रिंट किए। फिर उन्हें जोड़कर शंघाई इंडस्ट्रियल पार्क में एक तालाब पर 26 मीटर लंबा फुटब्रिज बना दिया गया।नीदरलैंड्स की एक 3-डी प्रिंटिंग कंपनी ने धातु की वस्तुओं का निर्माण धातु के पाउडर की वेल्डिंग से किया है। यह काम रोबोट करता है। इससे एल्युमीनियम की साइकल और एम्सटर्डम में 12 मीटर लंबा स्टेनलेस स्टील का पुल बनाया है। लॉस एंजिलिस की कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने वेल्डिंग रोबोट से स्पेस रॉकेट के बड़े हिस्से बनाए हैं। इनका उपयोग सैटेलाइट लॉन्चिंग में किया जाएगा।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.न्यूयॉर्क में 45 मंजिला बिल्डिंग के हिस्सों का निर्माण और शंघाई में 26 मीटर लंबा पुल बना1990 में व्यावसायिक उपयोग शुरू होने के बाद 3-डी प्रिंटरों का इस्तेमाल छोटी चीजों को बनाने में होता रहा है। अब नई पीढ़ी के बड़े प्रिंटर तेज गति से बहुत बड़ी वस्तुओं के निर्माण में सक्षम हैं। मैने यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता 25 फुट लंबी नौका का परीक्षण कर रहे हैं। इसे बनाने में केवल 72 घंटे लगे हैं। विशाल 3डी प्रिंटर से नौका का निर्माण किया गया है।गश्ती नौका अमेरिकी सेना के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मैने यूनिवर्सिटी की टीम ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी और प्रिंटर निर्माता इंगरसोल मशीन टूल्स के सहयोग से काम शुरू किया है। प्रिंटर की गेंट्री से स्याही निकलती है। कार्बन फाइबर मिले पिघले थर्मोप्लास्टिक रेजिन से यह स्याही बनती है। कंप्यूटर नियंत्रित टोंटी परत दर परत वांछित वस्तु बनाती है। मैने का प्रिंटर 30 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची वस्तुएं बना सकता है। बड़ी गेंट्री बनाकर आकार बढ़ाना संभव है।ठेकेदारों ने ओक रिज के सिस्टम से ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में 45 मंजिला बिल्डिंग के बाहरी हिस्से के लिए कांक्रीट की ढलाई के संाचे बनाए हैं। सामान्यत: कारपेंटर ऐसे सांचे लकड़ी से बनाते हैं। ये तीन-चार बार ही कांक्रीट डालने के लायक होते हैं। ओक रिज के डायरेक्टर क्रेग ब्लू बताते हैं, 3-डी प्रिंटर के सांचे 200 बार कांक्रीट डाल सकते हैं। विशालकाय गेंट्री के जरिये बहुमंजिला इमारतों और अन्य बड़े निर्माणों को छोटे-छोटे हिस्सों में ढालकर उन्हें संबंधित जगह पर जोड़ सकते हैं। सिनहुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग में शू वेईगुओ और उनके साथियों ने यह रास्ता अपनाया है। उन्होंने, रोबोटिक हाथों से कांक्रीट और फाइबर के मिश्रण से अलग-अलग हिस्से प्रिंट किए। फिर उन्हें जोड़कर शंघाई इंडस्ट्रियल पार्क में एक तालाब पर 26 मीटर लंबा फुटब्रिज बना दिया गया।नीदरलैंड्स की एक 3-डी प्रिंटिंग कंपनी ने धातु की वस्तुओं का निर्माण धातु के पाउडर की वेल्डिंग से किया है। यह काम रोबोट करता है। इससे एल्युमीनियम की साइकल और एम्सटर्डम में 12 मीटर लंबा स्टेनलेस स्टील का पुल बनाया है। लॉस एंजिलिस की कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने वेल्डिंग रोबोट से स्पेस रॉकेट के बड़े हिस्से बनाए हैं। इनका उपयोग सैटेलाइट लॉन्चिंग में किया जाएगा।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.