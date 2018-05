य दि आप ट्रेवल के लिए कहीं जा रहे हैं तो इस दौरान लिए गए फोटाेग्राफ्स और अपने अन्य जरूरी दस्तावेज सेव करने के लिए...

य दि आप ट्रेवल के लिए कहीं जा रहे हैं तो इस दौरान लिए गए फोटाेग्राफ्स और अपने अन्य जरूरी दस्तावेज सेव करने के लिए गूगल ड्राइव बेहतरीन विकल्प है। गूगल ड्राइव का उपयोग सभी गूगल डाॅक्यूमेंट्स को बनाने और ऑफिस टूल्स के हब के रूप में होता है। आप ड्राइव में एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी कार्यात्मकता को और बढ़ा सकते हैं।



 गूगल अकाउंट से गूगल ड्राइव की वेबसाइट में साइन-इन करें : अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है, तो आप मुफ्त में एक अकाउंट बना सकते हैं। गूगल ड्राइव आपको क्लाउड में अपनी फाइलों को रखने देती है, इसके साथ ही आप गूगल ड्राइव के वेब इंटरफेस का उपयोग करके डाक्यूमेंट्स और फॉर्म्स भी बना सकते हैं।



 फाइलें ड्राइव में डालें : अपनी फाइलों को ड्राइव में डालने के दो तरीके हैं। आप गूगल ड्राइव डाक्यूमेंट्स बना सकते हैं या आप अपने कम्प्यूटर से फाइलों को ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। नई फाइल बनाने के लिए क्रिएट (CREATE) बटन पर क्लिक करें। एक फाइल को अपलोड करने के लिए आप क्रिएट (CREATE) बटन के पास स्थित "अप एरो (Up Arrow) बटन को क्लिक करें।



 फाइलें प्रदर्शित होने का तरीका बदलें : आप अपनी फाइलों को बड़े आइकॉन (Grid) या एक लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करने का चुनाव कर सकते हैं। लिस्ट मोड में आप डॉक्यूमेंट के ऑनर (owner) और उसमें अंतिम बार कब बदलाव हुआ, इस जानकारी को एक झलक में देख सकते हैं। ग्रिड मोड आपको हर फाइल को उसके पहले पेज के प्रिव्यू के रूप में दिखाएगा। आप पेज के ऊपरी दाएं हिस्से में स्थित गियर आइकॉन के पास वाले बटन्स को क्लिक करके मोड को बदल सकते हैं।



 अपनी फाइल्स को ब्राउज करने के लिए ये करें: "माय ड्राइव (My Drive)" वो जगह है जहां आपकी सभी अपलोडेड फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर होते हैं। "शेयर्ड विथ मी (Shared with Me) वो डाक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे ड्राइव यूजर ने आपके साथ शेयर किए होते हैं। कई फाइलों और फोल्डर्स का एकसाथ चुनाव करने के लिए चेक बॉक्स को क्लिक करें।



 फाइल्स को सर्च करना : सर्च बार का उपयोग करके गूगल ड्राइव की फाइल-फोल्डर्स सर्च कर सकते हैं। गूगल ड्राइव फाइल के नामों, उनकी सामग्री व उनके ऑनर्स के आधार पर सर्च करेगी। आपके टाइप किए नाम से फाइल मिलती हैं तो सर्च बार के नीचे दिखने लगेगी।





