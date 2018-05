अब ‘घरेलू आतंकियों’ को मारने में लगी पाक सेना

आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका से 132 करोड़ रुपए की मदद रुकने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद...

आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका से 132 करोड़ रुपए की मदद रुकने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन वहां 4 लाख करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं पर निवेश कर रहा है। वह निवेश तभी जारी रहेगा, जब उसके कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा।



उत्तरी वजीरिस्तान के मिरान शाह शहर में अलग-अलग समूह के आतंकी वर्षों तक छिपे बैठे रहे। अब वहां पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई दिखती है। एक आतंकी भी कहीं छिपा हो तो सैन्य वाहन दौड़ने लगते हैं। यही वह क्षेत्र है, जहां कुछ वर्ष पहले कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बराक ओबामा उसे ‘दुनिया की सबसे खतरनाक जगह’ कह चुके हैं। पाकिस्तानी सेना 22 माह से वहां आतंकियों को खत्म करने का अभियान चला रही है। साथ ही वहां नए स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, इमारतें, सड़कें, टेलीफोन सुविधाएं, टीवी केबल, बिजली नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य इस क्षेत्र को पुनः उसकी पहचान लौटाना है। हाल ही में नदी किनारे बच्चों के लिए नया प्लेग्राउंड बनाया गया है।



‘आतंकियों का सफाया’ अभियान में अब तक पाकिस्तानी सेना के 500 जवान मारे गए और उन्होंने 3,400 आतंकी मार गिराए। कई आतंकी अफगानिस्तान भाग गए। पाकिस्तानी सेना आतंकियों के वो परिसर तोड़ रही है, जहां बम बनाए जाते थे, गोपनीय गुफाएं थीं, जहां लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। कुल मिलाकर उत्तरी वजीरिस्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण हैं। वह पर्यटन से आय बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल (रिटायर) नासिर खान कहते हैं- हमारे पास 143 आतंकी हमलों के सबूत हैं, उन्हें अफगानिस्तान स्थित समूहों ने अंजाम दिया। आतंकियों के खिलाफ अभियान का उद्देश्य यही है कि चीनी निवेश बनाए रखा जाए। उसके संसाधनों और कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा, तभी चीन पैसे लगाएगा।



