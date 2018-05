टॉप-4 में वापसी और मेडल काउंट 500 तक पहुंचाना भारत का लक्ष्य

बैडमिंटन के मुकाबले गुरुवार को भारतीय समयानुसार सुबह 4.30 से शुरू होंगे।एजेंसी | गोल्ड कोस्टगोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी बुधवार को होगी। गुरुवार से मुकाबलों की शुरुआत होगी। इन खेलों की बड़ी शक्ति बन चुके भारत के सामने इस बार दो लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला लक्ष्य मेडल टेबल में फिर से टॉप-4 में एंट्री करना और दूसरा लक्ष्य अपने ओवरऑल मेडल काउंट को 500 के पार ले जाना।भारत के लिए ये कॉमनवेल्थ गेम्स खासे महत्वपूर्ण हैं। 2010 में अपनी मेजबानी में 101 मेडल जीतने वाला भारत 2014 में 65 मेडल ही जीत पाया। साथ ही मेडल टेबल में वह 16 साल बाद टॉप-4 से बाहर हो गया था। स्कॉटलैंड अपनी मेजबानी में हुए ग्लासगो गेम्स में चौथे स्थान पर रहा था और भारत को पांचवां स्थान मिला। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले तीन स्थान पर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को चुनौती देना तो अभी भारत के लिए मुश्किल है। लेकिन, उसका स्कॉटलैंड को पीछे छोड़ना लगभग तय है। कनाडा को भी भारत कड़ी चुनौती देने में सक्षम है। भारत यहां कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 500 मेडल का आंकड़ा छू सकता है। भारत ने अब तक 16 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हुए 155 गोल्ड सहित 438 मेडल जीते हैं। भारत को 500 का आंकड़ा छूने के लिए 62 पदकों की जरूरत है।भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में एंट्री मिल गई है। उनके पिता हरवीर सिंह का नाम भारतीय दल से हटा दिया गया था। इसके बाद साइना ने नाराजगी जताई और 24 घंटे के अंदर आईओए ने मामला सुलझा दिया।गोल्ड कोस्ट | भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु को पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स में टॉप सीडिंग दी गई है। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत अपने अभियान की शुरुआत फिजी के लियाम फोंग के खिलाफ करेंगे। सिंधु को महिला सिंगल्स के पहले राउंड में बाई मिली है। दूसरी सीड साइना नेहवाल को भी पहले राउंड में बाई दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्विस के पुराने रूल के तहत ही खेले जाएंगे। यानी, अब खिलाड़ियों के लिए कम से कम 1.15 मीटर की ऊंचाई से सर्विस करना जरूरी नहीं होगा।बैडमिंटन | भारत Vs श्रीलंका, भारत Vs पाकिस्तान, भारत Vs स्कॉटलैंड (मिक्स्ड टीम)वेटलिफ्टिंग | गुरुराजा (56 किग्रा), एस एम चानू (48 किग्रा), एम. राजा (62 किग्रा)जिम्नास्टिक | राकेश पात्रा, योगेश्वर सिंह, आशीष कुमार (इंडिविजुएल ऑलराउंड और टीम)हॉकी | भारत Vs वेल्स (महिला)बास्केटबॉल | भारत Vs कैमरून (पुरुष)बास्केटबॉल | भारत Vs जमैका (महिला)साइक्लिंग (टीम परसुइट) | एलीना रेजी, देबोराह हेराॅल्ड, मनोरमा देवी, अमृता रघुनाथसाइक्लिंग (टीम स्प्रिंट) | रंजीत सिंह, साहिल कुमार, सनुराज पी, मंजीत सिंहसाइक्लिंग (महिला टीम स्प्रिंट) | देबोराह हेरॉल्ड, एलीना रेजीस्वीमिंग | साजन प्रकाश और वीरधवल खाड़े (50 मी. बटरफ्लाई), श्रीहरि नटराज (100 मी. बैकस्ट्रोक)। बॉक्सिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस और लॉन बॉल के शुरुआती मुकाबले।वेटलिफ्टिंग, साइक्लिंग, स्वीमिंग और जिम्नास्टिक में मेडल राउंड के मुकाबले भी।