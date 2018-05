भारत का पहला मैच 28 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से

अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन (एफआईएच) ने बुधवार को हाॅकी वर्ल्ड कप के ड्रॉ की घोषणा कर दी। पुरुष वर्ल्ड कप 28 नवंबर से...

अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन (एफआईएच) ने बुधवार को हाॅकी वर्ल्ड कप के ड्रॉ की घोषणा कर दी। पुरुष वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक भुवनेश्वर में खेला जाना है। भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 28 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। रैंकिंग में छठे नंबर की टीम मेजबान भारत को पूल सी में तीसरे नंबर की टीम बेल्जियम, 11वें नंबर की टीम कनाडा और 15वें नंबर की टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। हर पूल की टॉप टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। जबकि दूसरे और तीसरे नंबर की टीम क्राॅस मैच खेलेगी। इसकी विजेता टीम को क्वार्टर फाइनल में स्थान मिलेगा। पूल राउंड के मैच 28 नवंबर से 9 दिसंबर तक होंगे। हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 12-13 दिसंबर और सेमीफाइनल 15 को खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 16 दिसंबर को होगा।



वर्ल्ड कप की टीमें



पूल ए: अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, स्पेन, फ्रांस। पूल बी: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, चीन। पूल सी: भारत, बेल्जियम, कनाडा, द. अफ्रीका। पूल डी: नीदरलैंड, जर्मनी, मलेशिया, पाकिस्तान।



भारत का शेड्यूल



28 नवंबर v/s द. अफ्रीका



2 दिसंबर v/s बेल्जियम



8 दिसंबर v/s कनाडा





