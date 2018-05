अंतरराष्ट्रीय छवि के बाद भी बदहाल है यरुशलम

पिछले कुछ दिनों से यरुशलम का नाम चर्चा में है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उसे इज़रायल की राजधानी...

पिछले कुछ दिनों से यरुशलम का नाम चर्चा में है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उसे इज़रायल की राजधानी घोषित कर दिया है। यरुशलम यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए आस्था का केंद्र है। भले ही इसे इजरायल की राजधानी घोषित किया गया है, लेकिन इसकी अपनी परेशानी है। वह है शहर का प्रबंधन, जो मेयर द्वारा किया जाता है।



जनवरी की शुरुआत में एक सुबह लोग हैरान थे सभी सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैला था। ऐसा इसलिए क्योंकि छंटनी की घोषणा के विरोध में नगरपालिका कर्मचारियों ने हड़ताल करके डम्प ग्राउंड का कचरा फैला दिया था। कर्मचारियों के विरोध के पहले से इस पवित्र शहर में अव्यवस्था है। शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि है, फिर भी सड़कें गंदी रहती हैं, फुटपाथ टूटे हैं। इससे पता चलता है कि अन्य शहरों की तुलना में यहां सेवाओं पर बहुत कम पैसा खर्च होता है। पिछले चार वर्ष में केंद्र सरकार ने दी जाने वाली ग्रांट में तीन गुना बढ़ोतरी की। इस वर्ष 1514 करोड़ रुपए मिलने का प्रस्ताव है जबकि, यरुशलम के मेयर नीर बरकत 1909 करोड़ रुपए चाहते हैं। उनके आलोचक कहते हैं कि वे यरुशलम की वित्तीय स्थिति सुधारने में विफल रहे हैं। टैक्स वसूली बहुत धीमी है, बहुत-रुढ़िवादी और फिलिस्तीनी पड़ोसियों का टैक्स पिछले छह वर्ष से नहीं बढ़ा है। अन्य शहर हिसाब बराबर रखने के लिए ग्रांट लेते हैं, जबकि यरुशलम अपने योगदान से चार गुना अधिक ग्रांट लेता है।



समस्या मेयर बरकत नहीं हैं। समस्या यह है कि वहां व्यवस्थित स्ट्रक्चर नहीं है। यह शहर दो तरह से बंटा हुआ है। एक हिस्से में फिलिस्तीनी रहते हैं, जिन्हें पड़ोसी कहा जाता है। दूसरे हिस्से में वो बहुत-रुढ़िवादी रहते हैं, जो कामकाज की बजाय अध्ययन ज्यादा करते हैं। ये समुदाय 9 लाख की आबादी में करीब दो तिहाई हैं और उनमें भी ज्यादातर गरीब हैं। शहर के 56 फीसदी बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हैं।



इजरायल यरुशलम को अपनी शाश्वत और अविभाजित राजधानी कहता है, लेकिन पिछले नौ वर्ष में मेयर नीर बरकत के कार्यकाल में वह दावा टूटा और लोग बंट गए। यह रिकॉर्ड उस नेता के लिए सही नहीं है, जिसकी पार्टी केंद्र में सत्ता पर हो।



