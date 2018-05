मॉडलिंग वर्ल्ड में कश्मीरी झलक

Rouhallah Quazim Gazi Age@30 बेस्ट मॉडल का खिताब पा चुके रोउल्लाह काजिम गाजी इंडस्ट्री में फैशन सिंबल के तौर पर जाने जाते...

Rouhallah Quazim Gazi



Age@30



बेस्ट मॉडल का खिताब पा चुके रोउल्लाह काजिम गाजी इंडस्ट्री में फैशन सिंबल के तौर पर जाने जाते हैं। ऐश्वर्या राय के साथ एक मैगजीन में कवर बॉय बनने के बाद वह रातो-रात चर्चा में आ गए। कई नामी कंपनियों को एंडोर्स कर रहे गाजी बेहद ही फैशन फ्रीक माने जाते हैं। वह खुद बता रहे हैं अपने सीक्रेट्स...



बियर्ड लुक है



सिग्नेचर स्टाइल



गाजी मूलरूप से कश्मीरी हैं। उनका जन्म गुलमर्ग के नजदीक बड़गाम में हुआ है। उनका परिवार स्थानीय पर्यटन और खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन गाजी हमेशा से दुनिया घूमना चाहते थे। यही वजह थी कि वे कश्मीर छोड़कर जाना चाहते थे। गाजी बचपन से ही बेहद स्टाइलिश थे। उनका कहना है कि वह बचपन में ही एक दिन में कम से कम चार बार कपड़े बदलते थे।



 मैं हर मौके पर ट्रेंडी दिखना चाहता हूं और यही मेरी खूबी है। मेरे लिए लुक और फैशन वही है जिसमें व्यक्ति खुद को कंफर्ट महसूस करे। यह फर्क नहीं पड़ता की वह क्या पहन रहा है।



 मैं किसी भी मीटिंग या पार्टी का हिस्सा बनूं तो यह पहले देखता हूं कि मेरी शर्ट प्रेस्ड है या नहीं। जींस क्लीन और जूतों पर पॉलिश मेरे लिए जरूरी है। यही चीजें हैं जो सामने वाला सबसे पहले नोटिस करता है।



 बालों को संवारने के लिए मैं ज्यादा कोशिश नहीं करता, ज्यादा तैयार दिखना मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं। लेकिन मैं अपनी दाढ़ी का पूरा ख्याल रखता हूं। अगर आप भी दाढ़ी रखना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह मैंटेन हो।



 हाथ में एक खूबसूरत और ट्रेंडी घड़ी होना बेहद जरूरी है। वहीं परफ्यूम भी काफी लाइट फ्रेगरेंस वाला इस्तेमाल करता हूं। मेरे लिए वार्डरोब में ब्राउन लेदर शूज, बेहतरीन ब्लू जींस, एक सफेद शर्ट और पूरी तरह से फिट सूट जरूरी है।



indore, saturday, 13/01/2018



In His Own Words



 First Break



12वीं की पढ़ाई के बाद मैं बेंगलुरू गया, जहां मैंने एक हॉस्पिटल में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। यहीं पर मैंने पहली बार इंटरनेशनल फेस कॉन्टेस्ट के बारे में सुना। मैंने इसके लिए ऑडीशन दिया और इस खिताब को जीता भी। यहां मेरी मुलाकात कोरियोग्राफर लुबना एडम्स ओर डिजायनर विक्रम फडनीस से हुई जिन्होंने मुझे मुंबई आने के लिए प्रोत्साहित किया। मुंबई पहुंचने पर मैंने कई जगह अॉडीशन दिए, लेकिन लैक्मे और कुछ दूसरे बड़े ब्रैंड्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी बॉडी पर काफी वर्क किया। एब्स बनाए कई तरह के लुक पर एक्सपेरीमेंट किया। 2012 में मुझे लैक्मे ने सलेक्ट किया।



 The Challenges



शुरुआती दिनों में मैंने काम पाने के लिए कुछ शो बिना फीस लिए किए। हालत यह हो गई कि मेरे पास मकान का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। मेल मॉडल्स के लिए वैसे भी यह फील्ड ज्यादा कठिनाई भरी होती है। अगर आप ज्यादा शो कर लेते हैं तो यह भी आपके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि ज्यादातर ब्रैंड फ्रेश फेस चाहते हैं। दो साल पहले मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और वापस जाने की तैयारी में था। इस दौरान मेरे पिता की मौत हो गई। तभी 8 फरवरी 2015 को रेमंड का मेरा पहना कमर्शियल ऑन एअर हुआ।



 Fitness Freak



मैं सेहत और लुक को लेकर बहुत सावधानी बरतता हूं। मुझे जिम जाना बेहद पसंद है, लेकिन मैं मसल्स बनाने के लिए वेट लिफ्टिंग नहीं करता। रनिंग और कॉर्डियो मेरी पसंदीदा एक्सरसाइज हैं। रोजाना सुबह मैं योग करता हूं। इसके लिए मैंने किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि यू ट्यूब के जरिए ही सीखता हूं।





