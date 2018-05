वीनस पहले राउंड में हारीं, 21 साल में पहली बार दूसरे राउंड में नहीं होंगी विलियम्स सिस्टर्स

मेलबर्न | ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की शुरुआत के साथ ही उलटफेर भी शुरू हो गए हैं। पिछले साल की रनरअप वीनस विलियम्स और यूएस ओपन चैंपियन स्लोएन स्टीफंस पहले दिन पहले ही राउंड में हार गईं। पांचवीं सीड वीनस को 78वीं वरीय स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंकिच ने 6-3, 7-5 से हरा दिया। 21 साल में पहली बार ऐसा होगा, जब टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में विलियम्स सिस्टर्स में से कोई नहीं होगी। गत चैंपियन सेरेना टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। स्लोएन स्टीफंस को शुआई झेंग ने 2-6, 7-6, 6-2 से हराया। वीनस समेत अमेरिका के 15 खिलाड़ियों को पहले राउंड में हार मिली। इनमें जॉन इस्नर, वांदेवेघे, जैक सॉक, रेयान हैरिसन, एलिसन रिस्के, केविन किंग, निकोल गिब्स, सोफिया केनिन, टाउनसेंड शामिल हैं।वर्ल्ड नंबर वन स्पेन के राफेल नडाल ने डोमिनिकन रिपब्लिक के विक्टर एस्ट्रेला को 6-1, 6-1, 6-1 से हराया।बेलिंडा बेंकिचवोज्नियाकी Vs बुजारानेस्क्यू 6-2, 6-3ओस्तापेंको Vs शियावोन 6-1, 6-4दिमित्रोव Vs डेनिस नोवाक 6-3, 6-2, 6-1सोंगा Vs केविन किंग 6-4, 6-4, 6-1कानेपी Vs सिबुल्कोवा 6-2, 6-2बगदातिस Vs युकी भांबरी 7-6, 6-4, 6-3हालेप V/s आएवाफेडरर V/s बेडेनेशारापोवा V/s मारियाजोकोविच V/s यंग