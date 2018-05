headturner ऋतिक रोशन एयरपोर्ट पर फ्लोरल शर्ट, प्रिंटेड ब्लेजर और मिलिट्री ग्रीन ट्राउजर्स में स्पॉट हुए। वे इन दिनों

अनुपम खेर, मनीष पॉल और मीका सिंह \बाबा बाबा ब्लैक शीप\' गाने के प्रमोशनल शूट पर पहुंचे। तीनों ने खूब एन्जॉय किया।...

kurti crushing



विद्या बालन मंगलवार को मुंबई स्थित एक रेस्त्रां के बाहर स्पॉट हुईं। वे डार्क पिंक कलर की कुर्ती और चूड़ीदार पहने हुए थीं। विद्या ने मैचिंग नेलपेंट भी लगाया था।



biker boy



आदित्य रॉॅय कपूर जिम के बाहर नजर आए। वे बाइक राइड के लिए तैयार थे।



AT A SONG SHOOT



first look



Áदिलजीत दोसांझ अपनी अगली फिल्म ‘अर्जुन पटियाला’ में एक कॉप का रोल निभाएंगे। बुधवार को फिल्म से उनका फर्स्ट लुक आउट हुआ है। दिलजीत ने फिल्म की शूटिंग पंजाब में शुरू कर दी है। इस फिल्म में उनके अपोजिट कृति सेनन होंगी। फिल्म को रोहित जुगराज डायरेक्ट करेंगे, इसमें कृति एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करेंगी।





ऋतिक रोशन एयरपोर्ट पर फ्लोरल शर्ट, प्रिंटेड ब्लेजर और मिलिट्री ग्रीन ट्राउजर्स में स्पॉट हुए। वे इन दिनों "सुपर 30' की शूटिंग में बिजी हैं।

