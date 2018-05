10 लाख डॉलर की चोरी गई पेंटिंग मिली एडगर डिगास 19वीं सदी के फ्रेंच पेंटर थे, जिन्होंने क्लासिकल पेंटिंग की है।...

10 लाख डॉलर की चोरी गई पेंटिंग मिली



एडगरडिगास 19वीं सदी के फ्रेंच पेंटर थे, जिन्होंने क्लासिकल पेंटिंग की है। उनकी बनाई एक पेंटिंग 8 वर्ष पूर्व चोरी हो गई थी। शिकायत हुई, कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन पहले ये एक बस में किसी के लगेज के साथ ये मिली। पेंटिंग 10 लाख डॉलर मूल्य की है।



जब खिलाड़ी व्हाइट हाउस नहीं गए



अमेरिकीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में बेहद लोकप्रिय एनएफल खिलाड़ियों की आलोचना की थी। इसी बात को लेकर फिलाडेल्फिया के कुछ खिलाड़ियों ने व्हाइट हाउस जाने से इनकार कर दिया। इन खिलाड़ियों में मैल्कम जैन्किन्स और क्रिस लोंग भी थे।



प्राचीनकाल में ब्रिटिश भी अश्वेत थे!



कुछसमय पहले ब्रिटेन में रखे गए सबसे पुराने कंकाल का डीएनए परीक्षण किया जा रहा था। इसमें ये बात पता चली कि प्राचीनकाल में ब्रिटिश भी अश्वेत हुआ करते थे। उनके बाल घुंघराले थे, लेकिन आंखे नीली थी। 1903 में मिले 9000 साल पुराने कंकाल पर अध्ययन किया गया। बताया जाता है कि ये हिमयुग के अंतिम काल में ब्रिटेन में आकर बस गए थे। 9000 वर्ष पुराने जीवाश्म को ‘शैडर मैन’ कहा जाता है। पहले इनके बारे में अनुमान कुछ अलग था, लेकिन अब जो अध्ययन हुआ है, उसमें अलग ही बात सामने आई है।





2800 प्रतिस्पर्धी



श्वान सालाना होने वाले एलिट डॉग शो में। न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित केनेल क्लब डॉग शो में ट्री वॉकर कूनहाउंड्स विजेता रहा।



50 लाख



डॉलर का भुगतान मेन डेयरी अपने उन ड्राइवरों को करेगी जिन्होंने ओवरटाइम किया है। एक जज ने इस तरह का आदेश कंपनी को दिया। कंपनी का कहना था कि इन्हें ये पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एेसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि जज ने ड्राइवरों के पक्ष में फैसला दिया।



सोसायटी Â अमेरिका के कोने-कोने से जुटाई गई नशे की त्रासद कहानियां



दर्द की दवा से नशा, रोज सवा सौ मौतें



अमेरिका में हर वर्ग में दर्दनिवारक दवाओं का ओवरडोज़ लेकर नशे में गुम रहने की त्रासदी बढ़ती जा रही है। जब ये दवा खरीदना उनके बूते से बाहर हो जाता है, तो इसके गुलाम बन चुके लोग हेरोइन का नशा कर मौत को बुलावा दे देते हैं। हर दिन औसतन 122 लोग इससे मर रहे हैं।



फिल प्लमर, जेसन मेरिक, बिली मैरीफील्ड



अमेरिका में दर्दनिवारक दवाओं के ओवरडोज़ और नशे की गिरफ्त में आए लोगों का भयावह दृश्य उभरा है। 2016 में ही ऐसे 64 हजार लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा अमेरिका द्वारा लड़े गए युद्ध में मारे गए अमेरिकियों से कहीं अधिक है। यानी वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में इतने अमेरिकी शहीद नहीं हुए, जितना गोलियों के ओवरडोज़ और नशे के कारण मर रहे हैं। अमेरिका में यह महामारी का रूप ले चुका है। सर्वाधिक प्रभावित ओहियो है। टाइम ने अपने कई संवादाताओं को पूरे अमेरिका में विषय की पड़ताल के लिए भेजा। कई लोगों से बातें की गई।



रियो अरिबा काउंटी के डिप्टी शैरिफ डोरोथी ओनीक्यूट बताते हैं कि फेंटानाइल भी एक दर्दनिवारक है। इसे एनेस्थेशिया के दौरान दिया जाता है। यह चीन और मैक्सिको की सुपरलैब्स में बनाया जाता है। इसे बनाना आसान है। लेकिन यह इतना घातक है कि लोगों की जान ले रहा है। समाज का हर तबका नशे में जकड़ा हुआ है। भले ही गरीब हो या अमीर कई लोग इसकी चपेट में हैं। इस संबंध में राजनीतिक प्रयास नाकाफी हैं। पिछले साल व्हाइट हाउस ने इस समस्या को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मानते हुए अतिरिक्त धन देने को कहा था, जो अभी तक नहीं मिला है। फार्मा कंपनियां इस महामारी की आग में घी डालने का काम कर रही है। वे लगातार इस तरह की दर्दनिवारक बाजार में दे रही हैं और इसे प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टरों को अवॉर्ड्स देती हैं।



‘ओपिऑइड डायरीज़’ के नाम से इसमें कई आपबीती हैं, जिसे कवर स्टोरी बनाया गया है। देशभर से मिले कड़वे सच में से चुनिंदा कहानियां यहां दी जा रही हैं-



बिल गेट्स जब पांच सवालों में ढेर हुए



लोगों की आपबीती की चुनिंदा कहानियां



पहली कहानी: जॉन एक ऐसा व्यक्ति है, जो ऑटोमोबाइल के कारोबार में था। 1 लाख डॉलर से ज्यादा हर साल कमा लेता था। आसपास के लोगों में शराबनोशी की आदत थी। एक बार किसी ने दर्द निवारक ऑक्सीकान्टिन टैबलेट दी। ये अफीम से बनी हुई दर्दनिवारक है। इसके बाद जॉन को अच्छा लगने लगा। जॉन ने उसे शुक्रवार शनिवार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद कब वह हर दिन की आदत हो गई पता ही नहीं चला। इस दवा के दाम बढ़े, एक गोली 80 डॉलर की हो गई और यह जॉन के बूते के बाहर था। फिर भी वह इस गोली से सस्ती मिलने वाली हेरोइन नहीं लेना चाहता था। परंतु एक बार जॉन ने हेरोइन ली, फिर इसकी गिरफ्त में आ गया। अब 15 साल से इसका आदी है।



दूसरी कहानी: बिली मैरीफील्ड शैरिफ ऑफिस में कैप्टन हैं, कई लोगों को नशे से बचाते हैं। उनकी बेटी ने हाईस्कूल में एक लड़के से मित्रता की, जो ड्रग्स लेता था। बेटी को भी आदत लग गई। बेटी हर दिन पिता से अपनी बुरी आदत छोड़ने का वादा करती थी, लेकिन...। एक दिन फोन आया, जिसका अंदेशा बिली को था। पता चला कि बेटी नहीं रही। कुछ दिन पहले मैरीफील्ड बेटी की कब्र पर गए थे। 22 साल की उम्र में वह हेरोइन के ज्यादा डोज़ के कारण दुनिया छोड़ गई।



चौथी कहानी: ओहियो के मियामीजबर्ग के रहने वाले 32 साल के चाड कॉलवेल बताते हैं कि कितनी तेजी से नशा व्यक्ति को घेर लेता है। कॉलवेल हाईस्कूल में फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन खेल के दौरान उनके घुटने और कमर में चोट आ गई। डॉक्टर के यहां ले जाया गया तो उन्होंने कुछ दर्दनिवारक दवाएं लिख दी। इसमें एक थी परकोसेट और दूसरी ऑक्सीकॉन्टिन। धीरे-धीरे इसकी आदत लग गई। पर परकोसेट की एक गोली 50 डॉलर की आती है और हेरोईन की गोली 5 डॉलर में मिल जाती है। धीरे-धीरे कॉलवेल को हेरोईन का नशा करने की आदत लग गई। चीन और मैक्सिको से ये गोलियां काफी सस्ते दाम में अमेरिका में आ जाती है। पूरे देश में यह कहीं भी मिल जाती है। एक दिन अपने ट्रक में बैठे-बैठे ही कॉलवेल ने इसका ओवरडोज़ कर दिया। आपात स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।



यदि सॉफ्टवेयर के महारथी की बात आती है तो दुनिया में आंख बंदकर के माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का नाम लिया जा सकता है। लेकिन जब बात खाने पीने की चीजों या ग्रोसरी की आती है तो बिल गेट्स ढेर नजर आए।



कुछ ऐसा ही नजर आया द एलेन डीजनेरेस शो के दौरान। बिल गेट्स से सवाल दागे जा रहे थे और उनसे चावल, टाइड पोड्स, फ्लॉस टोटिनो, पिज्जा रोल्स और अन्य रोल्स के दाम पूछे गए तो वे हारते हुए नजर आए। उन्होंने माना कि कई वर्षों से वे ग्रोसरी स्टोर में नहीं गए हैं। यह सही है कि सॉफ्टवेयर बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन जहां स्नैक्स के भावों की बात आती है तो वे अज्ञानी लगते हैं। केवल एक ही चीज़ का दाम उन्होंने करीब-करीब सही बताया। डेंटल फ्लॉस के दाम उन्होंने सही बताए। ये दांतों के बीच जमा गंदगी को निकालने के काम आता है। गेट्स ने इसके दाम 4 डाॅलर बताए, जबकि ये 3.78 डाॅलर का आता है। बिल गेट्स और उनकी प|ी मेलिंडा दुनियाभर में लोगों की मदद के लिए अपने फाउंडेशन के जरिए अरबों डाॅलर दान दे चुके हैं। ये दान स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी खत्म करने के लिए दिया गया है।



तीसरी कहानी: जेनिफर मोशर 33 वर्ष की है। वह ड्रग्स लेती थी। जब उसे पता चला कि उसके पेट में 4 माह से एक जान श्वास ले रही है तो उसे धक्का लगा कि क्या वह बच्चा भी नशे में लिप्त पैदा होगा। उसे लगा कि मेरी गलत आदतों की पीड़ा मेरा बच्चा क्यों भुगते, उसने इससे निजात पाने का मन बना लिया। पिछले दिनों लॉरेंस के अस्पताल में उसने एक बेटी ब्रेलीह को जन्म दिया। उसकी बेटी स्वस्थ है। अब जेनिफर भी नशा छोड़ चुकी है।



पांचवीं कहानी: ये कहानी ऑस्कर अवॉर्ड जीतने वाले फिलिप सेमोर हॉफमैन की है। ‘कैपोट’, ‘द मास्टर’ और ‘मनीबॉल’ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले फिलिप ड्रग्स की चपेट में आ गए थे। वे ग्रीनविच विलेज के अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। पता तब चला जब उनके मित्र ने उन्हें फोन किया। फोन नहीं उठाया तो मित्र उनके अपार्टमेंट गए, तो देखा हॉफमैन गिरे हुए थे। पुलिस को बुलाया। आपात चिकित्सा टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हॉफमैन की बांह में एक सीरिंज लगी हुई थी और पास में पाउडर का एक लिफाफा था। मौत के वक्त फिलिप की आयु मात्र 46 थी। उनकी प|ी मिमी ओ’ डोनेल चार साल बाद भी उनकी याद में सुबकती रहती हैं। उन्होंने नशे के खिलाफ कुछ लिखा भी है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं।



जेम्स नाकवे का योगदान



टाइम पत्रिका के इतिहास में पिछले तीस वर्षों से इस फोटोग्राफर का योगदान बेमिसाल रहा है। युद्ध, अकाल, आतंकवाद, ट्विन टावर पर हमला, तमाम विस्फोटों और आगजनी के बीच से गुजरकर फोटो लाने की महारत जेम्स को है। इस बार भी नशे की महामारी के लिए जेम्स ने कई महीनों सड़क पर बिताकर इसके लिए फोटोग्राफी की है।





