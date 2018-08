मंदिरा बेदी बैकलेस टॉप के साथ मैचिंग ट्राउजर में नजर आईं।मौनी रॉय ने शीर गाउन पहना था।Pulkit SamratNushrat BharuchaAthiya Shettyमुंबई में हुए डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में बी-टाउन के कई सितारों ने शिरकत की। सलमान खान आैर कटरीना कैफ बतौर शो स्टॉपर रैम्प पर उतरे, मनीष भी उनके साथ थे। सलमान ब्लैक कलर की शेरवानी पहने हुए थे आैर कैट ओलिव ग्रीन लहंगे में थीं। बी-टाउन की यंग ब्रिगेड भी रैम्प पर उतरी। एक नज़र तस्वीरों पर...Salman Khan and KatrinaKaif with Manish Malhotraभूमि पेडनेकर गाउन में थीं, उन्होंने आर्म स्लिंग भी पहना हुआ था। अपनी एक तस्वीर इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा... Just felt so prettyIshaan Khatterसारा अली खान भी मनीष द्वारा डिज़ाइन किए लहंगे में थीं, जिसके साथ कॉर्सेट टॉप था।Janhvi Kapoorजाह्नवी कपूर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिज़ाइन किया लहंगा चोली पहने हुए थीं। खुशी भी खूबसूरत दिखाई दे रही थीं।Khushi Kapoor