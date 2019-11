भारत में जहरीली हवा से हर वर्ष 12 लाख अकाल मौतें, शुद्ध पानी के मामले में 122 देशों के बीच 120वां नंबर

शिक्षा पर विश्व के औसत से कम खर्च, ये जीडीपी का 4 प्रतिशतभारत का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है। गरीबी और असमानता सर्वव्यापी है। अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। लेकिन, अगर तीन मसलों-पर्यावरण, शिक्षा और प्रशासन तंत्र की समस्याओं को सुलझा लिया जाए तो स्थिति में सुधार संभव है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 15 में से 12 शहर भारत में हैं। जहरीली हवा से हर वर्ष 12 लाख मौतें होती हैं। पानी की शुद्धता के सूचकांक में 122 देशों के बीच देश का क्रम 120 वां है। शिक्षा पर जीडीपी का केवल 4% खर्च होता है। यह विश्व के औसत से कम है। प्रशासन का बुनियादी ढांचा लगभग 150 वर्ष पुराना है।उत्तर भारत में हर वर्ष किसान चावल की पराली में आग लगाते हैं। उत्तरी राज्यों के अलावा पाकिस्तान के लाहौर से बांग्लादेश में ढाका तक का क्षेत्र डीजल के धुएं, कोयला से चलने वाले बिजलीघरों के प्रदूषण और अन्य जहरीली गैसों से सराबोर रहता है। प्रदूषित हवा से हर वर्ष 12 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। औसत आयु चार ‌वर्ष कम हो रही है। शुद्ध पानी के अभाव में हर वर्ष दो लाख लोग मरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पर्यावरण सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। वह किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए संदेशों के प्रचार और नए उपकरणों पर एक हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 2030 तक ऊर्जा उत्पादन में सोलर बिजली की हिस्सेदारी 36% रखने का लक्ष्य है। दूसरी तरफ 2005 के बाद चीन सहित दुनियाभर में कार्बन डाई ऑक्साइड का उर्त्सजन घटा है लेकिन, भारत में दोगुना हुआ है।भारत में दो तिहाई भारतीय अब भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इधर, शहरों की ओर पलायन बढ़ने से लोगों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है। एनजीओ एसर की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में पांचवीं क्लास के छात्रों का स्तर दूसरी के छात्रों जैसा है। आठवीं के 27% छात्र दूसरी कक्षा की पढ़ाई के हिसाब से कमजोर हैं। केवल 1.5 % इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डेटा जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित हैं। यह स्थिति 2010 के बाद से नहीं बदली है। वर्षों से शिक्षा पर भारत का खर्च जीडीपी का 4% है। यह विश्व के औसत से कम है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा में लगता है।दो अर्थशास्त्रियों, कार्तिक मुरलीधरन और अभिजीत सिंह, का कहना है, समस्या का समाधान केवल अधिक खर्च में नहीं है। भारतीय शिक्षा की संस्कृति और ढांचा बदलना पड़ेगा। स्कूलों का ध्यान कौशल या मूल्य सिखाने की बजाय परीक्षा पास कराने पर केंद्रित हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की यामिनी अय्यर का कहना है, पूरा सिस्टम पढ़ाई के बदले छात्रों की भर्ती या बुनियादी ढांचे के निर्माण के आसपास काम करता है।बड़े विकासशील देशों की तरह भारत का प्रशासन तंत्र बहुत बड़ा नहीं है। थिंक टैंक कार्नेगी के मिलन वैष्णव कहते हैं, 21वीं सदी के भारत को 19वीं सदी की राज्य व्यवस्था चला रही है। एलीट भारतीय प्रशासनिक सेवा में केवल 5000 सक्रिय अधिकारी हैं। आबादी के अनुपात से देखा जाए तो यह संख्या 1889 के बराबर पड़ती है। पूरी क्षमता से 1500 अधिकारी कम हैं। राजनेताओं द्वारा बार-बार तबादला किए जाने की आदत के कारण स्थिति और ज्यादा बदतर रहती है।ट्रांसफर राज और कौशल के अभाव से अदालतों, स्कूलों और पुलिस से लेकर हर सेवा प्रभावित है। हाईकोर्ट में 37% और जिला अदालतों में 25 % पद खाली पड़े हैं। अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मुकदमों का अंबार लगा है। एक स्टडी में पाया गया है कि यदि भारत की अदालतें पूरी क्षमता से काम करने लगें तो उत्पादकता 15% बढ़ जाएगी। जीडीपी में 10600 करोड़ रुपए का इजाफा होगा।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 