जलियांवाला जनसंहार पर ब्रिटेन माफी मांगने को तैयार नहीं, सिर्फ अफसोस ही जता रहा

13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जनसंहार के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं लेकिन, ब्रिटेन ने अब तक इस हत्याकांड के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं समझी है। इस मुद्दे पर सरकार दुविधा में है। अमृतसर जनसंहार के लिए माफीनामा जारी करने पर अनिर्णय की स्थिति आश्चर्य की बात नहीं है। फरवरी में संसद के उच्च सदन- हाउस ऑफ लार्ड्स में इस विषय पर बहस के दौरान मंत्रियों ने कहा कि सरकार मामले पर गौर कर रही है। अभी बीती 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने घटना पर केवल खेद जताया।13 अप्रैल, 1919 को जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी टुकड़ी के 50 सैनिकों को जलियांवाला बाग,अमृतसर में इकट्‌ठे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। केवल दस मिनट में 1650 राउंड फायर किए गए। सरकार ने कम से कम 370 लोगों की मृत्यु और 1000 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी दी थी। उस समय औपनिवेशिक मामलों के मंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे भयानक घटना कहा था। थेरेसा मे सरकार ने घटना के शताब्दी वर्ष को बहुत ‘सम्मानपूर्वक’ मनाने का वादा किया है लेकिन, माफी मांगने की संभावना नहीं दिखती है। सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है कि उसे उपनिवेश काल के अन्य अत्याचारों के लिए माफी मांगने को मजबूर होना पड़े।हालांकि इससे भारत में बहुत नाराजगी दिखाई पड़ने के आसार नहीं हैं। चौकाने वाली बात यह है कि 100 वर्षों के बाद भी अमृतसर शहर में बहुत अधिक हलचल नहीं है। इन दिनों वहां 1947 के भारत-पाक विभाजन के खूनी दौर को याद किया जाता है। 2017 में विभाजन की स्मृतियों पर एक संग्रहालय शुरू हुआ है। अशोक यूनिवर्सिटी में इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी का कहना है, ब्रिटेन के लिए यह याद रखना बेहतर होगा कि डायर का कारनामा बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है। संसदीय चुनाव सामने हैं, इसलिए भारतीयों का ध्यान दूसरी तरफ है। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उनके ज्यादा काम का नहीं है। स्वाधीनता की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस परंपरागत तौर पर ब्रिटेन विरोधी अभियान की ज्वाला भड़काती रही है। लेकिन, वह रोजगार की तलाश में लगे नए वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी है और स्वाधीनता संग्राम उसकी प्राथमिकताओं से बहुत दूर है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.भारत में संसदीय चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के बीच गरीबों पर पैसा बरसाने की होड़ लगी है। सत्तारूढ़ भाजपा ने दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों के बैंक खातों में हर वर्ष छह हजार रुपए (तीन किश्तों में) डालना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है, मार्च के अंत तक लगभग 4 करोड़ 70 लाख किसानों को पहली किस्त मिल चुकी थी। कांग्रेस की न्याय योजना में सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों को हर माह छह हजार रुपए देने का वादा किया गया है।दो कारणों से एेसे प्रयासों को संभव बनाया जा सकता है। पहला- भारत निम्न मध्यम आय का देश बन चुका है। इसकी जीडीपी जल्द ही प्रति व्यक्ति दो हजार डॉलर को पार कर जाएगी। अनुमान है कि न्याय योजना पर खर्च जीडीपी के 1.2 % से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा- भारत के पेमेंट सिस्टम में काफी सुधार हुआ है।भारत जैसे देश में कल्याण योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना खर्चीला और कठिन है। भाजपा की योजना में समस्या है कि जिन किसानों के नाम जमीन नहीं है, उन्हें फायदा नहीं मिलता है। भूमिहीन मजदूरों के लिए भी कुछ नहीं है। कांग्रेस की न्याय योजना में सरकार के लिए 5 करोड़ गरीब परिवारों की पहचान करना बहुत मुश्किल होगा। इसके दायरे में बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे। शहरों में काफी लोग छूटेंगे। सबसे गरीब 20% लोगों के लिए कोई भी फार्मूला इतना अस्पष्ट है कि लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि वे योजना में शामिल हैं या नहीं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. सरकार ने घटना की शताब्दी को सम्मानपूर्वक मनाने की घोषणा की है। हाउस ऑफ लार्ड्स में मंत्रियों ने कहा, सरकार मामले पर विचार कर रही है। इससे पहले कई ब्रिटिश नेता घटना पर खेद जता चुके हैं। उस समय विंस्टन चर्चिल ने इसे भयानक घटना बताया था। महारानी एलिजाबेथ ने शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड केमरन ने भी अपने कार्यकाल के दौरान इसे बेहद शर्मनाक घटना बताया था। चुनाव के कारण लोगों का ध्यान जलियांवाला की तरफ नहीं है। राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र नहीं करते। स्वाधीनता संघर्ष की अगुआई करने वाली कांग्रेस ने भी कोई महत्व नहीं दिया। अमृतसर शहर में शताब्दी को लेकर कोई खास हलचल नहींं है। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी का कहना है, ब्रिटेन इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी माने।केवल माफीनामा जारी करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है।Âआस्ट्रेलिया के एक रिसर्च प्रोजेक्ट वर्ल्ड पावर्टी क्लाक के अनुसार भारत में पांच करोड़ लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। विश्व बैंक की बिहार में की गई स्टडी का अनुमान है, योजनाओं का पैसा सभी लोगों के बीच बराबर बांटने से गरीबी कम हो सकती है।Âपूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने अमीरों को छोड़कर सबके लिए 700 रु प्रति व्यक्ति का सुझाव दिया है।Âअर्जेंटीना में ट्रेबाजार योजना के तहत सबसे गरीब 30 फीसदी लोगों को पैसा दिया गया। बाद में एक अन्य व्यापक योजना लागू कर दी गई।