टाइम मैग्जीन की कवर स्टोरी

भारत उन महान लोकतांत्रिक देशों में पहला देश है, जो लोकलुभावन नारों और वादों से प्रभावित हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी पिछले 30 वर्षों का सबसे बड़ा जनादेश लेकर सत्ता में आए। इससे पहले आजादी के 67 में से 54 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। भारत लोकलुभावनवाद (पॉपुलिज्म) की वैधता और कल्पना की अनूठी झलक दिखाता है। भारत के साथ तुर्की, ब्राजील, ब्रिटेन और अमेरिका में पॉपुलिज्म ने बहुसंख्यक लोगों की शिकायतों को आवाज दी है। इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। मोदी ने देश के संस्थापक पितामहों जैसे नेहरू पर प्रहार किए। फिर नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर निशाना साधा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात की। उन्होंने भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारा कायम करने की इच्छा नहीं जताई। उनके उभार ने दर्शाया कि भारत में उदारवादी संस्कृति की बजाय धार्मिक राष्ट्रवाद, मुस्लिम विरोधी भावनाएं और गहरी जातिवादी कट्‌टरता खदबदा रही है।मोदी के शासनकाल में पुराने उच्च आदर्श शक्तिशाली एलीट क्लास का खेल लगने लगे। 2019 में उन्होंने 2014 की लहर को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। उनके एक ट्वीट पर गौर करें, ‘मेरा अपराध यह है कि गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति उनकी सल्तनत को चुनौती दे रहा है।’ 2014 में मोदी ने सांस्कृतिक गुस्से को आर्थिक शक्ल दे दी थी। उन्होंने नौकरियों और विकास का वादा किया था। अब वह सब कहीं दिखाई नहीं देता है। उन्होंने जहरीले राष्ट्रवाद का माहौल बनाने में सहायता की है। मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक हिंसक घटनाएं हुईं। हिन्दुओं की भीड़ ने गाय के नाम पर कई लोगों को पीट-पीटकर मार डाला। मोदी का हिंसा पर नियंत्रण नहीं रहा। एक बार नफरत को स्वीकृति मिलने के बाद उसके लक्ष्य को अलग-थलग करना आसान नहीं है। भाजपा को तकलीफ हुई होगी कि जो लोग मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, वे दलितों को भी निशाना बनाने लगे।मोदी के काल में हर तरह के अल्पसंख्यकों-उदारवादियों, मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर हमले हुए हैं। मोदी ने ऐसा देश खड़ा कर दिया है, जिसमें भारतीय मतभेदों से चिपके हुए हैं। यदि 2014 में उन्होंने उम्मीद जगाई थी तो 2019 में वे लोगों से केवल मतभेदों के सहारे जीने की बात कर रहे हैं। मोदी फिर से जीत सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष बिखरा हुआ है। फिर भी, मोदी 2014 के सपनों और आकांक्षाओं का कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। उस समय वे मसीहा थे, जो एक ओर हिन्दू जागरण और दूसरी ओर दक्षिण कोरिया जैसे आर्थिक कार्यक्रम के साथ उजले भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब वे केवल एक राजनेता हैं, जो नतीजे देने में ‌विफल रहा और फिर से जनादेश मांग रहा है।मोदी अब गढ़े गए राष्ट्रवाद के माहौल में सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। इसकी मुख्य थीम विकास की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान से तनाव पर आधारित है। मोदी ने योग्यता के आइडिया पर प्रहार किया है। भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद से लेकर जेएनयू में प्रशासकों और प्रोफेसरों का चयन योग्यता, क्षमता की बजाय राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किया गया है। युवा हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीयों की एक ऐसी नई पीढ़ी का हिस्सा हैं जो साम्राज्यवाद से अछूते हैं पर ग्लोबलाइजेशन से परे नहीं हैं। वे महसूस करते हैं, उनकी संस्कृति और धर्म को नीचा दिखाया गया है। वे अपने सांस्कृतिक नुकसान की भावना को राजनीतिक विचार में बदल रहे हैं। मोदी का भारत ऐसी जगह का अहसास कराता है, जहां किसी नई व्यवस्था के अस्तित्व में आए बिना पुरानी व्यवस्था विदा हो चुकी ने राज्यों और केन्द्र के पेचीदा कर संग्रह ढांचे को दुुरुस्त किया है। टैक्स के आधार का विस्तार कर चोरी करने के मौके कम किए हैं। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोदी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी धनराशि आवंटित की है। सड़कों, हाईवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और विमानतलों के निर्माण से देश की आर्थिक क्षमता में बहुत सुधार होगा। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाई है।मोदी ने पूर्व यूपीए सरकार के जमाने में शुरू की गई आधार कार्ड योजना का विस्तार किया है। एक अरब से अधिक लोगों को पहचान पत्र मिल गए हैं। 30 करोड़ लोगों के बैंक खाते पहली बार खुले हैं। इससे लोगों को कर्ज और सब्सिडी मिलने का रास्ता खुला है। सरकार का कहना है, इन उपायों से सरकारी मदद के सिस्टम में भ्रष्टाचार कम हुआ है। लोगों को कम खर्च मेें अच्छी सेवाएं देना संभव हो सका है।स्वास्थ्य बीमा से 50 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी। कैंसर, दिल की बीमारियोंं समेत अन्य गंभीर रोगों के इलाज में लोगों को योजना से फायदा मिलेगा। उज्ज्वला योजना से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को पहली बार कुकिंग गैस सुविधा मिली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों टायलेट बनाए गए हैं। मोदी की योजना भारत को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की है। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उनसे भारत के अधिकतर लोगों का जीवन सुरक्षित, स्वस्थ, अधिक उत्पादक और समृद्ध होगा।1.34 करोड़ की आबादी के देश और दर्जनों राष्ट्रीय एवं स्थानीय राजनीतिक दलों से वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा के बीच इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के लिए किस बात की जरूरत पड़ती है? मोदी ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है। अपने आर्थिक सुधारों, पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख और हिंदू गौरव को उभारने के कारण मोदी इस समय उससे अधिक लोकप्रिय हैं जब वे पांच वर्ष पहले पहली बार चुने गए थे। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मतदाता ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं जो उनकी रक्षा कर सके।मोदी को विश्वसनीय विकल्प के अभाव से भी फायदा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी का चुनावी एजेंडा 5 करोड़ गरीबों को सीधे नगद पैसा देने की योजना पर टिका है। लेकिन, कोई वादा ठोस योजना नहीं होती है। कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं जो कांग्रेस सरकारों की योजनाओं को रोक सकती हैं। मोदी ने तो बड़ी संख्या में लोगों के तो बड़ी संख्या में लोगों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी में वर्चस्व स्थापित करने की इच्छाशक्ति है। उनका मिजाज मजबूत नेताओं जैसा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे आर्थिक सुधार लागू करने का भी है जिसकी विकसित हो रहे भारत को जरूरत है। मोदी ने अपने और पार्टी के लिए नया जनादेश हासिल करने के वास्ते लंबे-चौड़े वादे किए हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए गठबंधन के सहयोगियों की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें अपनी कुछ योजनाओं को छोड़ना पड़ेगा।ब्रायस कोवर्टअमेरिका में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने रिटेल कारोबार की दिग्गज कंपनी वालमार्ट के खिलाफ भेदभाव की शिकायत की है। सभी महिलाओं के आरोप एक समान हैं- ये हैं, महिलाओं को एक ही काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। उनसे कहा जाता है, पुरुषों को परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। महिलाओं के प्रमोशन की संभावना कम रहती है। उन्हें उनके सुपरवाइजर बनने वाले पुरुषों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उनकी तरक्की ऐसी नीतियों से रुकती है जो सहकर्मी पुरुषों पर लागू नहीं होती हैं।वर्ष 2000 से इस तरह के मामलों पर काम कर रही कानूनी कंपनी कोहेन मिलस्टीन के वकील जोसेफ सैलर्स के अनुसार पिछले वर्ष के अंत से अब तक एक दर्जन राज्यों में सैकड़ों महिलाओं ने ऐसी शिकायतें दर्ज कराई हैं। कुछ महिलाएं शिकायत दर्ज कराने वाली हैं। वालमार्ट का कहना है, वह महिलाओं से न्यायपूर्ण व्यवहार करती है। ये आरोप 15 वर्ष पुराने हैं। वालमार्ट के साथ काम करने वाली लाखों महिलाओं के अच्छे अनुभवों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कंपनी के प्रवक्ता रेंडी हारग्रोव ने एक ई-मेल में बताया, हम कह चुके हैं कि यदि किसी भी शिकायतकर्ता को विश्वास है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे अदालत में दावा कर सकती हैं।यह स्थिति आश्चर्यजनक नहीं है। पुरुषों के मुकाबले अमेरिकी महिलाओं की आय 20% कम है। महिला के रंग के साथ अंतर बढ़ता है। लेकिन, रिटेल क्षेत्र में स्थिति अधिक खराब है। लेबर ब्यूरो के मुताबिक 2017 में महिला सेल्स वर्कर को पुरुष की तुलना में केवल 74% और महिला सुपरवाइजर को 72% वेतन मिला। विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के खिलाफ दावों की शुुरुआत दो दशक पुरानी है। 2001 में पिट्सबर्ग, कैलिफोर्निया में बैटी ड्यूक्स ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था, कंपनी न केवल आकार बल्कि महिला कर्मचारियों की तरक्की में विफलता के मामले में सबसे आगे है। रोजविले, कैलिफोर्निया की क्लाडिया रेनाटी भी वालमार्ट से असंतुष्ट महिलाओं में शामिल हैं। उन्होंने, 2002 में कंपनी छोड़ दी थी। उनकी योजना इस माह मुकदमा दायर करने की है।एक मुकदमे में शिकायतकर्ताओं के वकील ने कहा, उन सबकी स्थिति एक जैसी है। अलग स्टोर, अलग राज्यों में काम करने के बावजूद उन्हें एक समान भेदभावपूर्ण नीतियों का सामना करना पड़ा है। उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम है। मुकदमे में कहा गया, महिलाओं को कॉस्मेटिक्स या क्लॉथिंग जैसे तथाकथित सॉफ्ट लाइन विभागों में लगातार रखा गया जबकि पुरुषों को स्पोर्टिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग सरीखे ऊंचे वेतन वाले विभागों में नियुक्तियां मिलीं। अनुभव, बेहतर परफार्मेंस के बावजूद सभी स्टोर में महिलाओं का वेतन पुरुषों से कम रहा। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के प्रमोशन के अवसर तीन से चार गुना अधिक रहे।अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों से महिला कर्मियों को आघात लगा है। 2007 में एक मामले को कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि मुकदमा दाखिल करने में 