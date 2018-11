शाहरुख आज ‘जीरो’ का ट्रेलर करेंगे लॉन्च, फिर होगा सेलिब्रेशन

आ ज शाहरुख खान का बर्थडे है। वे 53 साल के हो गए हैं। उनके बर्थडे को खास बनाने के लिए मेकर्स आज उनकी अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ का ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी शाहरुख अपना बर्थडे फैन्स आैर मीडिया के लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे लेकिन ‘जीरो’ का ट्रेलर रिलीज करने के बाद। बर्थडे से एक दिन पहले गुरुवार को शाहरुख ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ के दो पोस्टर्स शेयर किए। एक पोस्टर में वे कटरीना कैफ के साथ नजर आ रहे हैं आैर एक में अनुष्का शर्मा के साथ।कैट का पोस्टर शेयर करते हुए शाहरुख ने लिखा है...वहीं अनुष्का के लिए लिखा है...गौरतलब है कि शाहरुख फिल्म में बउआ सिंह नाम के एक बौने का किरदार निभा रहे हैं आैर अनुष्का एक साइंटिस्ट का जो कि डिसएबल्ड है। वहीं कटरीना कैफ एक्ट्रेस के किरदार में हैं।शाहरुख खान ने बुधवार रात आमिर खान से भी मुलाकात की। उन्होंने आमिर को ‘जीरो’ का ट्रेलर भी दिखाया, जिसे लेकर आमिर ने अल सुबह एक ट्वीट किया...Guys, I just saw the trailer of Zero. Just one word... OUTSTANDING!!! Congratulations @aanandlrai ! #Katrina is fantastic! @AnushkaSharma is unbelievable!@iamsrk, you have outdone yourself! Can’t wait to to watch the film! Love.आमिर ने तीनों एक्टर्स की तारीफ करते हुए इस फिल्म को बेहतरीन बताया है। इसी के साथ शाहरुख ने आमिर के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है... Hug from the Thug....!! Beat that!दोनों इस साल की सबसे बड़ी फिल्में ला रहे हैं। आमिर-अमिताभ की ठग्स 8 नवंबर को रिलीज हो रही है आैर शाहरुख, कटरीना आैर अनुष्का की ‘जीरो’ 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। दोनों ही फिल्में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बनी हैं।