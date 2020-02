बिना कार्ड के योनो एप का उपयोग कर एटीएम से निकाल सकेंगे रुपए

सीहोर| यदि आप अपना एटीएम कार्ड घर भूल गए हैं या फिर सफर में आपके पास एटीएम नहीं है तो एसबीआई का योनो (YONO) एप से एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए एटीएम कॉर्ड की जरूरत नहीं होगी। एसबीआई ग्राहक मोबाइल में योनो एप डाउनलोड कर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए नेट बैंकिंग अनिवार्य है। एसबीअाई ने डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के लिए ग्राहकों को योनो (you only need one) एप की सुविधा शुरू की है। इसमें ग्राहक बिना कार्ड के ही एसबीआई एटीएम से कैश निकाल सकता है। अधिकारियों के मुताबिक एप का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है। प्रक्रिया के दौरान योनो कैश पिन ग्राहक को एटीएम में 30 मिनट में दर्ज करना होगा। इसके बाद एटीएम से रुपए निकल आएंगे।