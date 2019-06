6 माह में भ्रष्टाचार करने वाले 12 सरपंचों को पद से हटाने वाले डॉ. रावत शाजापुर के नए कलेक्टर

भास्कर संवाददाता | शाजापुर/आगरदो साल पहले शाजापुर जिला पंचायत में बतौर सीईओ रहते हुए भ्रष्टाचार करने वाले 12 सरपंचों को पद से हटाने वाले डॉ. वीरेंद्रसिंह रावत को राज्य शासन ने शनिवार रात 12 बजे जारी हुई सूची में शाजापुर कलेक्टर बनाया है। 2008 बैच के अफसर रावत फिलहाल सागर में अपर आयुक्त राजस्व के पद पर पदस्थ हैं। इससे पहले वे दतिया में कलेक्टर रह चुके हैं।ज्ञात रहे वर्ष 2016 व 2017 में करीब डेढ़ साल तक रावत शाजापुर मेंं जिला पंचायत सीईओ रह चुके हैं। सीईओ रहते हुए उनकी छवि सख्त रही। उनके कार्यकाल के दौरान ही राज्य शासन ने पंचायतों में गड़बड़ी करने वाले सरपंचों पर धारा 40 के तहत कार्रवाई करने के अधिकार दे दिए। ये अधिकार मिलते ही सीईओ रावत ने कागजों में निर्माण कराकर शासन की राशि का दुरुपयोग करने सहित मनमाने तरीके से अपात्रों को योजना का लाभ दिलाने और शासकीय जमीनों पर दुकानें बनाकर मनमानी कीमत पर अपने स्तर से बेचकर भ्रष्टाचार करने वाले सरपंचों पर कार्रवाई करना शुरू किया। ग्रामीण स्तर से मिलने वाली शिकायतों की जांच कराकर गड़बड़ी करने वाले 12 सरपंचों को 6 माह में ही पद से हटाने की कार्रवाई कर दी।रावत की कार्रवाई को देख सीईओ की छवि सख्त अधिकारी के रूप में बनी थी। अक्टूबर 2017 में उनका भोपाल स्थानांतरण हो गया। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले दतिया कलेक्टर बने। चुनाव के बाद उन्हें सागर भेज गया । अब लोकसभा चुनाव के बाद रावत को फिर से राज्य सरकार ने शाजापुर भेजा है। ज्ञात रहे भ्रष्टाचार करने वाले सरपंचों पर डॉ. रावत के स्थानांतरण के बाद एक भी कार्रवाई नहीं हो सकी। श्रीकांत बनोठ को धार का कलेक्टर बनाया है।OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT MAJISTRATEडॉ. वीरेंद्र रावतशाजापुर कलेक्टर डॉ. रावत ने बताया फिलहाल उनके पास आयुक्त राजस्व का प्रभार भी है। ऐसे में यहां से रिलीव होने के बाद ही संभवत: मंगलवार को शाजापुर पदभार संभालूंगा। रिलीव नहीं होने की स्थिति में बुधवार को शाजापुर आऊंगा। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने कहा- गड़बड़ी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासकीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन कराना प्राथमिकता रहेगी।आगर कलेक्टर वर्मा फिलहाल महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के उप सचिव पद पर पदस्थ हैं। 2007 बैच के आईएएस वर्मा नरसिंहपुर कलेक्टर रहे चुके हैं। वर्मा फिलहाल छुट्टी बिताने बिहार गए हैं। उन्होंने गुरुवार तक आगर आने की संभावना बताई है। वे यहां 5वें कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान कलेक्टर अजय गुप्ता को सीहोर कलेक्टर बनाया है।शनिवार रात मुख्यालय भोपाल से जारी हुई आईएएस व आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में आगर के कलेक्टर अजय गुप्ता और एसपी मनोजकुमार श्रीवास्तव दोनों का तबादला हो गया। इनके स्थान पर 2007 बैच के आईएएस अभयकुमार वर्मा को आगर का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि आईपीएस अफसरों में सविता सोहाने के रूप में पहली बार जिले में महिला एसपी को पदस्थ किया गया है।अभयकुमार वर्माकलेक्टर बनोठ ने शहरी हाईवे को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सर्वे कराकर मास्टर प्लान तैयार कराया था। इसके तहत लालघाटी क्षेत्र में काम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा पूरे शहरी हाईवे क्षेत्र में इस तरह का काम शुरू नहीं हो सका। उनके दो साल रहने के बाद भी ये काम पूरा नहीं हो सका। इधर, अस्पताल के सौंदर्यीकरण का काम भी अधूरा ही रह गया। ज्ञात रहे पिछले दो साल से शाजापुर में पदस्थ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान को भोपाल उत्तर का एसपी बनाया गया है। उनके कार्यकाल के दौरान जिले में जिला मुख्यालय सहित शुजालपुर, सलसलाई, मक्सी में 5-6 बार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी। दो बार शाजापुर में ही ऐसे मौके आए। इस दौरान उपद्रव को काबू करने में चौहान की भूमिका सख्त दिखाई दी। हालांकि शहरी यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए शाजापुर व शुजालपुर में किए गए उनके वन वे प्लान का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो सका। पुलिस कर्मियों के लिए चौहान ने जिम खुलवाया। जन्मदिन पर ग्रीटिंग कार्ड देने जैसा नवाचार किया है।OFFICE OF THE SUPERINTEDENDENT POLICEपंकज श्रीवास्तवशनिवार देररात पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी हुई आईपीएस अफसरों की सूची में 1995 बैच के अफसर पंकज श्रीवास्तव को शाजापुर की कमान सौंपी गई है। वे फिलहाल सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ हैं। वे बुरहानपुर में एसपी चुके हैं। इसके अलावा नक्सली क्षेत्र सहित इंदौर में भी एएसपी रहकर सेवाएं दे चुके हैं। श्रीवास्तव सोमवार को शाजापुर में पदभार संभाल सकते हैं।सेनानी 2़9वीं वाहिनी विसबल दतिया से सविता सोहाने को आगर एसपी बनाया है। सोहाने जिले की पहली महिला एसपी होगी। सोहाने ने बताया कि वे भी गुरुवार तक पदभार ग्रहण करेंगी। वे आगर आने से पहले जिले की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेगी। एसपी मनोजकुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल 3 महीने 19 दिन ही रहा। अब तक जिले में 4 एसपी बदले जा चुके हैं।सविता सोहाने