सिटी के टैलेंट को मंच देने के लिए आज का उज्जैन में ऑडिशन

दैनिक भास्कर के सोशल वीडियो एप पर आप भी दिखा सकते अपना हुनरज्यादा से ज्यादा लोगों तक सोशल एप के जरिए पहुंचाया जाएगाभास्कर संवाददाता | उज्जैनदैनिक भास्कर के सोशल वीडियो एप First Wall ने उज्जैन के टैलेंट को मंच देने के लिए मंगलवार को उज्जैन में ऑडिशन रखा है। इसमें लोग अपने टैलेंट का हुनर दिखा सकेंगे। First Wall के जरिए उनका यह हुनर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सोशल एप के जरिए पहुंचाया जाएगा।First Wall की निकिता जैन ने बताया इस अॉडिशन में सिलेक्ट हुए प्रतिभागी First Wall के डिजिटल इनफ्लूएंसर बनेंगे। साथ ही उन्हें कई कैश प्राइज आैर अन्य पुरस्कार भी मिलेंगे। इसमें सभी तरह के हुनर जैसे सिंगिंग, डांसिंग, रिपोर्टिंग, ब्यूटी, एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री, एक्टिंग, शेरो-शायरी, कविता आदि का हुनर दिखा सकते हैं। जीतने वालों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतिध्वनि प्रोडक्शन द्वारा देवास रोड स्थित मंत्रा इंस्टीट्यूट में दोपहर 12 से 3 बजे तक आैर बालमंच परिष्कृति सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा ऑडिशन शाम 6 से 8 बजे तक कन्हैया परिसर के सामने स्थित 113, सेठी नगर में होगा। इच्छुक प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर 8719933369 पर करवा कर अपना नाम आैर टैलेंट वाट्सएप कर सकते हैं। यह पहला मौका है जब First Wall उज्जैन शहर में इस तरह का आयोजन कर रहा है। आप भी अपने पैशन के लिए वक्त निकाल सकते हैं।