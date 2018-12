सिटी के टैलेंट को मिला मंच, के उज्जैन डिजिटल इनफ्लुएंसर को मिले चेक रिवार्ड

मंत्रा इंस्टीट्यूट में ऑडिशन के बाद चेक दिए गए। बालमंच परिष्कृ़ति सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था में ऑडिशन के लिए एकत्रित हुए प्रतिभागी।गूगल प्लेस्टाेर से First Wall का एप डाउनलोड कर भाग ले सकते हैं लोगभास्कर संवाददाता | उज्जैनदैनिक भास्कर के सोशल वीडियाे एप First Wall ने शहर के टेलेंट को प्लेटफॉर्म देने के लिए मंगलवार को दो स्थानों पर ऑडिशन रखे। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी कर अपना हुनर दिखाया। First Wall के जरिए उनका यह हुनर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें उज्जैन के डिजिटल इनफ्लुएंसर (प्रभावशाली व्यक्ति) यशवंत, यशस्वी, सहर्षी, सिद्धार्थसागर गुप्ता को चेक रिवार्ड प्रदान किए गए।First Wall की इनफ्लुएंसर मैनेजर निकिता जैन के अनुसार First Wall हुनर को प्लेटफॉर्म देने का एक जरिया है। जिसकी मदद से हर तरह के हनुरमंद को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है। ऑडिशन में सिलेक्ट होने पर वे डिजिटल इनफ्लुएंसर बनेंगे। साथ ही उन्हें कैश प्राइज और अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मंगलवार को प्रतिध्वनि प्रोडक्शन की अगुवाई में देवास रोड स्थित मंत्रा इंस्टीट्यूट में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक और बालमंच परिष्कृ़ति सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था की अगुवाई में शाम 6 से रात 8 बजे तक ऑडिशन हुए। इसमें 60 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की।पार्थ जैन- कविता, कृष्णा- स्कैच आर्टिस्ट, आमीन खान- शेरों-शायरी, नितेष गिरी -गायकी, आयुष -एक्टिंग, लविश-डांसिंग, अनिरुद्ध-मिमिक्री, वीर जैन-कविता, अभेद्य पांड्ेय-गायकी, नितेष सेठी-कविता, विजय-गायकी आदि सिलेक्ट हुए। ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद वे First Wall के डिजिटल इनफ्युएंजर बने।इन हुनर को मिलेगा प्लेटफॉर्मFirst Wall में हुनर जैसे सिंगिंग, डांसिंग, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप काॅमेडी, मिमिक्री, एक्टिंग, शेरों-शायरी आदि का हुनर रखने वालों को प्लेटफाॅर्म दिया जाएगा।गूगल प्लेस्टाेर से First Wall का एप डाउनलोड कर अपने हुनर की तीन वीडियो क्वालीफिकेशन के लिए अपलाेड करें। उसकी लिंक मोबाइल नंबर 8719933369 पर वाट्सएप कर सकते हैं।ऑडिशन के लिए एकत्रित प्रतिभागी।