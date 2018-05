ब्रिटेन में पब कल्चर खात्मे की ओर, 8 साल में 7 हजार बंद

, उज्जैन, रविवार, 27 मई, 2018केट सेम्युअलसनब्रिटेन के सत्तर वर्ष से अधिक के कई बुजुर्गों की तरह डेविड चार्ल्स भी अकेले ही रहते थे। चार्ली के नाम से जाने जाते थे, इनका कोई दोस्त नहीं और न ही परिवार था। इनका अधिकांश समय लंदन के दक्षिण पूर्व इलाके में बने एक पब में गुजरता था। कई अकेले रहने वाले ब्रिटिशर्स का समय पब में ही गुजरता है। एक दिन चार्ली आए नहीं, दूसरे दिन भी नहीं। घर गए तो पता चला चार्ली बीमार है। फिर कई दिन तक नहीं आए। फिर एक दिन पता चला चार्ली दुनिया छोड़ गए। जिस पब आईवी हाउस में वे आते थे, उसने चार्ली की स्मृति में एक सभा रखी, उनका कोई नहीं था, लेकिन देखते ही देखते 150 से अधिक लोग एकत्र हो गए, जो उन्हें जानते थे।चार्ली की तरह ही ये पब भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। शेक्सपीयर के दौर में 200 लोगों पर एक पब हुआ करता था। उनके कई नाटकों में इसका उल्लेख भी है। बार में काम करने वाले लोग अपने ग्राहकों को नाम से जानते थे और हर व्यक्ति में रुचि लेते थे। आज भी पब लोगों के एकाकीपन का सहारा है, लेकिन सिर्फ बुजुर्गों का। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिसर्च में बताया गया कि पब में आकर वे किसी से बात कर लेते हैं और संतुष्ट होते हैं।ब्रिटिश टूरिस्ट बोर्ड की एक रिसर्च के अनुसार पब पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जब यूके आते हैं तो तीसरा सबसे अहम काम पब जाना होता है। पूरी दुनिया में ब्रिटिश पब्स कई शहरों में मिल जाएंगे। बिना पब के ब्रिटेन की कल्पना वैसा ही है, जैसे बिना कैफे कल्चर के फ्रांस की कल्पना करना। जिस प्रकार से न्यूयॉर्क येलो टैक्सी के लिए और टोक्यो कराओके बार्स के लिए प्रसिद्ध है, ब्रिटन पब्स के लिए है। लेकिन अब पब चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। दो बड़े पब लंदन में बंद हो चुके हैं। न्यूमैन आर्म्स ने ब्रिटेन में पब बंद कर दिया है। पिछले कुछ दशकों से पब तेजी से घटे हैं। 2007 में ब्रिटेन ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर बंद हुआ, पब घटने लगे। इसके 8 वर्ष में ही ब्रिटेन में 7000 पब्स बंद हो चुके हैं।ब्रिटिश बीयर एंड पब एसोसिएशन के सीईओ ब्रिगिड सायमंड कहते हैं कि कई पब बंद हो चुके हैं और कई में खाना और रहने की जगह बनाई गई है, ताकि लोग होटल की तरह इनमें रुक सके। कई पब विक्टोरियन और एडवर्डिन जैसी ऐतिहासिक बिल्डिंगों में हैं, जिसके कारण ये कुछ नया प्लान नहीं कर सकते। इस तरह के प्रतिबंधों के कारण निवेशक भी पैसा लगाने को तैयार नहीं हैं। लंदन में तेजी से बढ़ते जमीनों के दामों के चलते कुछ डेवलपर्स पब में रुचि रखते भी हैं, लेकिन पहले उन्हें इमारतों को गिराने की अनुमति लेनी होगी। 20 वर्ष पहले तक यूके में 70 हजार ऐसे स्थान थे, जहां पर शराब बेचने का लाइसेंस था। आज 70 हजार रेस्तरां और कॉफी शॉप्स ऐसे हैं, जहां पर शराब बेचने का लाइसेंस दिया हुआ है। इस कारण से पब अब फायदे कमा कर नहीं दे पाते हैं। सुपरमार्केट में भी अल्कोहल बिकता है, जो पब के मुकाबले सस्ता है, लिहाजा घरों में ही लोग इसका सेवन कर लेते हैं। साथ ही युवाओं का रुझान शराब पीने में घटा है। सरकार की एक रिसर्च कहती है कि यूके में नई पीढ़ी के यानी 16 से 24 वर्ष की आयु के 26 फीसदी लोग शराब छूते नहीं है। जबकि शराब पीने वाले 25 से 44 वर्ष के लोग 17 फीसदी और 45 से 64 वर्ष के 14 फीसदी लोग शराब पीते हैं।जेमी डुचार्मेविशेषज्ञ हमेशा नींद के बारे में कहते हैं कि हर दिन एक तयशुदा समय पर सोना और तयशुदा समय पर उठना आपका सर्केडिअन रिदम को नियमित कर देता है। साथ ही नींद की मात्रा और गुणवत्ता सुधारता है।लेकिन हाल ही में एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि यदि आप पांच घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, तो यह शरीर के लिए ठीक नहीं है। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में इसका खुलासा करते हुए कहा गया है कि पांच घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो सात घंटे सोने वालों के मुकाबले में समय से पहले मृत्यु के आसार 65 फीसदी बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि कम सोने वाले वीकेंड में ज्यादा समय तक सोते रहते हैं, तो फिर उनमें समय पूर्व मृत्यु की आशंका नहीं रह जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हफ्ते भर में कम नींद ले रहे हैं और हफ्ते के एक दिन में ज्यादा सो लेते हैं तो यह उसकी भरपाई कर देगा। रिसर्च में 13 वर्ष के डेटा जुटाए गए और करीब 38,000 लोगों से चर्चा की गई।यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के स्लीप, क्रोनोबायोलॉजी डिवीजन के चीफ डॉ. डेविड का कहना है कि ये रिसर्च लुभावनी अवश्य है, लेकिन इस रिसर्च का फोकस नींद और लंबी जीवन अवधि पर केंद्रित है। जबकि नींद की कमी से संज्ञान की समस्या, बर्ताव खराब होता है और मेटोबॉलिक दर भी प्रभावित होती है। उनका कहना है कि अभी भी हम नींद से जुड़े सेहत के खतरों को प्राथमिक स्तर पर ही समझ सके हैं।इन्हें गहराई से समझना बाकी है। नींद प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता पर निर्भर करता है। हो सकता है कि नींद किसी को रिकवरी देती हो, किसी को नहीं। जहां तक सर्केडियन रिदम की बात है तो रात 9 बजे से नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन स्रावित होना शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह तक यह कम होता है। यदि कमरे में प्रकाश होता है तो यह सर्केडियन रिदम को प्रभावित करता है। जब भी इसमें कुछ बदलाव होता है, नींद खराब होती है।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।