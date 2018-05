‘पलटन’ की वर्दी रखना चाहते हैं सोनू



Áसोनू सूद इस साल सितंबर में रिलीज होने वाली फिल्म ‘पलटन’ में दिखाई देंगे। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सोनू एक फौजी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सोनू ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है कि वे अपने कॉस्ट्यूम अपने पास रखना चाहते हैं। यह फिल्म सोनू के लिए बेहद खास है क्योंकि एक फौजी का किरदार निभाना उनका सपना था। सोनू को उम्मीद है कि फिल्म का पैचवर्क खत्म होने के बाद जेपी उन्हें यह ड्रेस दे देंगे। इससे पहले सोनू ने जब 2002 में रिलीज हुई फिल्म ‘शहीद-ए-आजम’ में भगत सिंह का रोल निभाया था, तब भी उन्होंने फिल्म में पहनी पगड़ी अपने पास रख ली थी।



आई मिस यू...



Áसंजय दत्त ने मां नरगिस की 37वीं बरसी पर उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा...All that I am is because of you. I miss you! 50 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रहीं नरगिस का निधन कैंसर के कारण 3 मई 1981 को हुआ था। 29 जून को रिलीज होने वाली संजय की बायोपिक ‘संजू’ में नरगिस का किरदार मनीषा कोईराला निभाएंगी।



स्क्रीन पर पहली बार कपल बनेंगे मुरली-अश्विनी



Áरियल लाइफ कपल मुरली शर्मा आैर अश्विनी कलसेकर जल्द ही पहली बार साथ में तमिल फिल्म ‘मेहबूबा’ में काम करेंगे। इस फिल्म को पुरी जग्गनाथ डायरेक्ट करेंगे जिसमें मुरली और अश्विनी लीड एक्ट्रेस नेहा शेट्‌टी के पेरेंट्स का किरदार निभाएंगे। दोनों ने ‘गोलमाल अगेन’ में भी काम किया था पर इनका साथ में कोई सीन नहीं था।



र णवीर ने चार्ली के गेटअप में एक वीडियाे भी शूट किया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। हर तस्वीर को रणवीर ने चार्ली के काेट्स से बयां किया है। एक नजर तस्वीरों पर...



‘हम सभी फिल्मों का बजट मिलाकर भी ‘एवेंजर्स’ नहीं बना सकते’



ह र्षवर्धन कपूर की दूसरी फिल्म ‘भावेश जोशी’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म को विक्रमादित्य मोटवानी ने डायरेक्ट किया है जबकि अनुराग कश्यप ने विक्रमादित्य के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है। ट्रेलर रिलीज पर पहुंचे अनुराग कश्यप से जब पूछा गया कि यंग जनरेशन के एक्टर्स को सुपरहीरो के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है, तो क्या यही वजह है कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स इस तरह की फिल्में बनाते ही नहीं हैं?



तब अनुराग ने कहा ..., ‘मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अगर किसी डायरेक्टर के पास कोई अच्छी कहानी है या आइडिया है तो वो जरूर उस पर फिल्म बनाता है। वो रिजेक्शन और बाकी बातों के बारे में नहीं सोचता। हमारे बॉलीवुड एक्टर्स तो बिना मास्क के ही सुपरहीरो हैं। सलमान और शाहरुख को ले लीजिए क्या उन्हें मास्क की जरूरत है? नहीं ना।’



पूछे जाने पर कि बॉलीवुड में ‘एवेंजर्स’ जैसी फिल्मेें क्याें नहीं बनतीं ? अनुराग कहते हैं...,



 बजट अाज भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम सभी फिल्मों का बजट मिलाकर भी एवेंजर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बना सकते।’



स्विट्जरलैंड टूरिज्म के ब्रैंड एम्बेसडर रणवीर सिंह इन दिनों स्विट्जरलैंड में वेेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने चार्ली चैपलिन के म्यूजियम ‘चैपलिन्स वर्ल्ड’ में विजिट की। म्यूजियम में मौजूद चार्ली के स्टैच्यू के साथ रणवीर ने कई तस्वीरें खिंचवाईं। चार्ली ने कहा था..., ‘हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है।’ रणवीर ने भी चार्ली के गेटअप में म्यूजियम में माैजूद लोगों को खूब हंसाया...



अनुराग कश्यप बोले...



हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है : चार्ली



अनुराग ने अपनी लाइफ में नया मंत्र अपना लिया है। इस बात पर वे कहते हैं...



जब भी मैं कुछ बात करता हूं तो वो कई बार मेरे लिए ही परेशानी पैदा कर देती है। बात करके परेशान होने से बेहतर है कि मैं अपने काम पर फोकस करूं। अब काम के पहले बात नहीं करना है। काम को बाहर आने दो फिर बात करेंगे।



विफलता महत्वहीन है। अपना मजाक बनवाने के लिए साहस चाहिए...







अपनी फिल्म ‘भावेश जोशी’ के बारे में हर्षवर्धन कपूर ने बताया...,



‘भावेश जोशी’ एक रेगुलर सुपरहीरो फिल्म नहीं है। यह ना तो ‘कृष’ की तरह है और ना ही ‘एवेंजर्स’ के सुपरहीरोज की तरह। यह फिल्म बताती है कि हीरो हम सभी के अंदर होता है। इसमें हीरो करप्शन के खिलाफ लड़ता है। इस हीरो के पास सुपर पावर्स नहीं हैं, यह रियल है। यह कल्चर इंडियन सिनेमा में 1970 से चला आ रहा है जहां अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और अनिल कपूर इंसाफ के लिए लड़ाई करते थे।



 हर्षवर्धन जल्द ही अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू करने वाले हैं, जो कि शूटिंग चैंपियन अभिनव बिंद्रा की बायोपिक है। इसकी शूटिंग नवंबर में शुरू होने वाली है।



...और अंत में सब कुछ धोखा है।



सचमुच हंसने के लिए आपको दर्द झेलना भी पड़ेगा और उससे खेलना भी पड़ेगा।



आईपीएल के चलते आगे खिसकी गोविंदा की ‘फ्राई डे’



गोविंदा की एक और फिल्म ‘फ्राई डे’ 25 मई को रिलीज होने वाली थी। मगर इसकी रिलीज डेट एक महीने तक टाल दी गई है। मेकर्स ने यह फैसला आईपीएल के सेमीफाइनल मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए लिया है। अब यह फिल्म जुलाई या अगस्त में रिलीज होगी। इस फिल्म में ‘फुकरे’ फेम वरुण शर्मा भी दिखाई देंगे।



सुना आपने?



लोगों को हंसाना एक बेहद गंभीर बिजनेस है...



‘सैल्यूट’ का हिस्सा बनना चाहती हैं जैकलीन...



Áजैकलीन फर्नांडीज को बीते दिनों शाहरुख खान के ऑफिस के बाहर देखा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन चाहती हैं कि शाहरुख उन्हें अपनी अगली फिल्म ‘सैल्यूट’ में कास्ट कर लें। इसके लिए वे कई बार शाहरुख से मिलने उनके ऑफिस भी जा चुकी हैं। इंडस्ट्री में चर्चा यह भी है कि पहले करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म को साइन करने वाली थीं। खैर, मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। यह फिल्म एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की बायोपिक है।



क्लोज-अप में देखें तो लाइफ ट्रेजडी है। लॉॅन्ग शॉट में देखें तो कॉमेडी है।



Áकेंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीएफबीसी) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने गोविंदा को लेकर एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है ‘रंगीला राजा’। अपने अब तक के कॅरिअर में आठ बार डबल रोल प्ले कर चुके गोविंदा एक बार फिर से मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करते हुए दिखाई देंगे। उनके अलग-अलग लुक की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस फिल्म में गोविंदा के अपोजिट तीन नई एक्ट्रेसेस डेब्यू कर रही हैं। निहलानी और गोविंदा ने 31 साल पहले फिल्म ‘इल्जाम’ में साथ काम किया था।



