ने किया शिव स्टार ग्रुप के साथ ओपन माइक

उज्जैन | शहर में वेलवेट बटर कैफ़े में ओपन माइक हुआ, जिसमे कलाकारों ने संगीत की मीठी मीठी धुन, शेरो शायरी, कॉमेडी, सिंगिंग के साथ स्टोरी टेलिंग का टैलेंट दिखाया। इसमें अनेक प्रतिभाएं उभर कर आईं।ओपन माइक आर्गनाइजर पायल प्रजापति और अर्जुन परमार ने बताया कि शहर में आजकल काफी ओपन माइक हो रहे हैं, पर किसी भी कलाकार को खुलकर सामने आने के लिए सही मंच नहीं मिल पा रहा। First Wall के साथ मिलकर जो मंच हमने हमारे कलाकारों को दिया है वो कहीं आगे जाकर स्टार बन सकते हैं। शो में अनेक कलाकार दिनेश मेहर ने बाबा महाकाल पर कुछ पंक्तियां सुनाई जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। रवीना गायकवाड़, लोकेंद्र उपाध्याय, अक्षत सिंह, उनेजा खान, मिलन पंड्या, अनुराग उपाध्याय, ललित भुनावत, शैलेन्द्र जैन, मोहनीश वर्मा, अवीशी जैन, अविका जैन, दिव्या गन्धर्व, स्नेहल काले ने अपनी सुरीली आवाज में प्रस्तुति देकर सबको प्रभावित कर लिया। इसके बाद तपिश वर्मा, भगवत सिसोदिया, हर्ष वर्धन सूर्यवंशी, निल बैरागी, ध्वनि दावे विशाल भब्भनी, रोहिल शुक्ला आदि कलाकारों ने अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीता।अनंत व्यास ने गिटार के साथ माहौल बनाया। जहां एक तरफ युवाओं का उत्साह नजर आया वहीं कला के प्रति लोगों के हुनर देखने को मिले। यही देखते हुए First Wall हेड निकिता जैन जो यह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं, कहती हैं कि हुनर हर शहर, हर गली, हर प्रदेश में है और बस यही हुनर को तलाश कर तराशने का काम कर रहा है इंडिया का पहला टैलेंट वीडियो एप “First Wall’ जहां सभी हुनरबाजों को एक मौका मिलता है नाम, फेम, और मनी पाने का। ओपन माइक को बड़े सुंदर और जोश भरे अंदाज में होस्ट किया डीप देवड़ा ने।आप भी बन सकते हैंं First Wall स्टार - गूगल प्ले से First Wall एप डाउनलोड करें, अपने हुनर की 3 वीडियोस अपलोड करके First Wall पर अपलोड करें और First Wall लिंक 8719933369 पर व्हाट्सएप करें। ध्यान रहे कोई भी दूसरे एप या डबिंग वीडियोस स्वीकार्य नहीं हैं।कार्यक्रम के दौरान ग्रुप के सदस्यों ने हर्ष जताया। प्रस्तुति देने वालों को पुरस्कृत किया।