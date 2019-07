उज्जैन| अल्पाईन कॉलेज के डॉ.अनुराग श्रीवास्तव को उनके रिसर्च वर्क “Design and performance evaluation of a Noc-based router Architecture of MPSoC” जो कि वर्ल्ड जनरल ऑल इंजीनियरिंग में पब्लीकेशन के लिए बेस्ड पर उन्हें वर्ल्ड जनरल के रडिटोरीरल एवं रिवीवर टीम में शामिल किया गया है। अल्पाईन इंस्टीट्यूट के संरक्षक सत्यनारायण जायसवाल, चेयरमैन विवेक जायसवाल, राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉ. हेमंत जोशी एवं प्रो. मनीष जैन ने बधाई दी।