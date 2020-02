Dainik Bhaskar Feb 24, 2020, 02:58 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका के साथ कुछ ही देर पहले भारत के पहले दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने भव्य स्वागत इंतजामों के बीच सजे-धजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनकी अगवानी की। इसके बाद ट्रम्प सपरिवार साबरमती आश्रम पहुंचे और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज यहां के मोटेरा स्टेडियम में उनका बड़ा कार्यक्रम हो रहा है।

ट्रम्प के इस 36 घंटे के दौरे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और भारतीय पीएम के 2019 के हॉउडी मोदी कार्यक्रम से इसकी तुलना की जा रही है। लेकिन, सोशल मीडिया पर यूजर्स सुबह से ही ट्रम्प को घेरने में लगे हैं। भारत में सुबह से ही ट्विटर पर #GoBackTrump ट्रेंड कर रहा है, जबकि कुछ अमेरिकन भी ट्रम्प को नसीहत दे रहे हैं कि, अब आप मेलानिया समेत भारत में रह जाना और लौटकर मत आना।

ट्रेंडिंग हैशटेग और उनके नंबर

दोपहर तक #GoBackTrump हैशटेग पर 80.4K ट्वीट्स, #NamasteyTrump पर 65.9K, #TrumpInIndia हैशटेग पर 50 हजार से ज्यादा ट्वीट, #IndiaWelcomesTrump पर 30 हजार से ज्यादा रीट्वीट किए जा चुके हैं। मोटेरा स्टेडियम में ट्रम्प के भाषण में इस्लामिक आतंकवाद के खतरे पर कमेंट करने के बाद एक नया हैशटेग #Radical Islamic भी ट्रेंड में आ गया है और इस पर 21हजार से ज्यादा रीट्वीट किए जा चुके हैं।

ऐसे निकल रहा यूजर्स का गुस्सा

यूजर्स अहमदाबाद में झुग्गियों को छुपाने के लिए बनाई गई दीवार को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसके बहाने मोदी पर तंज कसते हुए इसे गुजरात का विकास मॉडल बता रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प ने अमेरिका में अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत से करोड़ों खर्च करवा लिए हैं।

ट्विटर पर यूजर्स के चुनिंदा ट्वीट्स

#GoBackTrump Trending with 5th position...Keep it up Guy's... These people's don't love our country pic.twitter.com/UvGucxF8zo

#DonaldTrumpIndiaVisit is a clown show. A clown show for which the Indian Prime Minister, who’s a democratically elected dictator, built a wall in the city of #Ahmedabad to hide the #slums, and #poverty from Trumps and their posey!



Our Report from #Indiahttps://t.co/eaxkii4B4V