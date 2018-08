Aadhaar helpline number automatically gets saved in Users mobile creates concern

- शुक्रवार सुबह कई स्मार्टफोन्स में नजर आने लगा यह नंबर

- फ्रेंच सिक्युरिटी एक्सपर्ट ने भी कहा- यूजर्स की जानकारी के बिना सेव हो रहे नंबर

नई दिल्ली. भारत में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स शुक्रवार सुबह तब चौंक गए जब उन्हें अपनी फोन बुक में आधार जारी करने वाली यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर अचानक नजर आने लगा। अभी तक इस बारे में आधार अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्राइवेसी का मुद्दा उठाते हुए इसे लेकर चिंता जाहिर की।

सभी स्मार्टफोन्स में यह समस्या नहीं : आधार का नंबर अचानक सेव होने की दिक्कत सभी स्मार्टफोन्स के साथ नहीं है। माना जा रहा है कि जिन स्मार्टफोन्स में यह हेल्पलाइन नंबर नजर आ रहा है, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं, जिनकी फोन बुक गूगल से सिंक है। वहीं, कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि जिस तरह मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स से मिली नई सिम फोन में इंस्टॉल करते वक्त कुछ नंबर प्री-लोडेड होते हैं, आधार का हेल्पलाइन नंबर भी उसी तरह फोन बुक में सेव हुआ है।

A lot of people have @UIDAI in their contact list by default. I’m thinking aloud: What if it is only the top of the iceberg?

I really need to know now. If you have an Indian phone firmware, I’m your man, please send it to me! https://t.co/xRVNM72f1u — Elliot Alderson (@fs0c131y) August 2, 2018

@UIDAI why is this included in my phone book without consent? pic.twitter.com/1xTK5Izbo8 — Uttam Kumar (@uttamkum) August 3, 2018