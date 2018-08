आशुतोष ने दिया आम आदमी से इस्तीफा, कुमार विश्वास ने कहा- इतिहास शिशुपाल की गालियां गिन रहा है

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आशुतोष ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आशुतोष ने लिखा, "हर यात्रा का एक अंत होता है। आम आदमी के साथ मेरी बेहतरीन और क्रांतिकारी यात्रा का भी अंत हो गया है। मैंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मेरा पार्टी से निवेदन है कि इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें।'' आशुतोष के इस्तीफे के बाद ने ट्वीट किया, "इतिहास शिशुपाल की गालियां गिन रहा है।"

Every journey has an end. My association with AAP which was beautiful/revolutionary has also an end.I have resigned from the PARTY/requested PAC to accept the same. It is purely from a very very personal reason.Thanks to party/all of them who supported me Throughout.Thanks.