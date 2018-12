राफेल: राहुल ने जेपीसी के लिए जेटली को डेडलाइन याद दिलाई, कहा- सिर्फ 6 घंटे बचे, युवा देश इंतजार कर रहा

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को राफेल डील पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने की अपनी डेडलाइन याद दिलाई है। उन्होंने गुरुवार को कहा, "जेटली जी, राफेल मामले में जेपीसी बनाने के लिए डेडलाइन में 6 घंटे से भी कम वक्त बचा है। युवा भारत आपका इंतजार कर रहा है।"

दरअसल, वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा था कि राहुल राफेल विमान की कीमत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपने सात भाषणों में इसकी अलग-अलग कीमतें बताईं। उनके दिए तथ्य गलत हैं। इस पर बात करना प्राइमरी स्कूल की बहस जैसा है। इस पर राहुल ने जवाबी ट्वीट में कहा था, ''मसला सुलझाने के लिए जेपीसी के बारे में आपकी क्या राय है? आपके सर्वोच्च नेता अपने दोस्त को बचा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि जेपीसी बनाना सुविधाजनक ना हो। इस पर गौर करें और 24 घंटे में जवाब दें।''

शाह ने कहा- जेपीसी है- झूठी कांग्रेस पार्टी: जेपीसी पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी राहुल को जवाब दिया था। शाह ने ट्वीट में कहा था, "जवाब देने के लिए हम 24 घंटे भी इंतजार क्यों करें जबकि आपके पास खुद जेपीसी है- झूठी कांग्रेस पार्टी। आपने देश को गुमराह किया। दिल्ली, कर्नाटक, रायपुर, हैदराबाद, जयपुर और संसद में राफेल विमान की अलग-अलग कीमतें बताईं। देश के लोगों का आईक्यू आपसे ज्यादा है।''

Why wait 24 hours when you already have your JPC-Jhoothi Party Congress.