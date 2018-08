Back From Dead: Navy's Tejas Fighter Preps For Tests On Aircraft Carrier

नई दिल्ली. स्वदेशी तेजस फाइटर विमान अगले 5 महीने में आईएनएस विक्रमादित्य की डेक से टच एंड गो शुरू कर देगा। यह टच एंड गो में सक्षम पहला भारतीय विमान होगा। सब कुछ अगर तय योजना के तहत हुआ तो 2019 के अंत तक दो तेजस आईएनएस विक्रमादित्य की डेक पर यह कारनामा करते दिखेंगे। इसमें लैंडिंग, फ्यूल भरना और टेक ऑफ करना शामिल होगा।

डेक पर विमान को लैंड कराने से पहले विमान में एक तार से बंधा हुक लगाया जाता है। यह तार डेक पर भी बंधा होता है। इस तार से 4 सेकेंड के अंदर तेजस की स्पीड 125 नॉट्स (230 किमी) से 0 किमी तक आ जाती है।

गोवा में हुआ पहला सफल परीक्षण: तेजस नेवी प्रोजेक्ट के चीफ टेस्ट पायलट शिवनाथ दहिया ने गुरुवार को गोवा में इस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। तेजस ने रुकने के पहले 60 नॉट (111 किमी) की स्पीड से विक्रमादित्य की डेक को छुआ।

LCA Navy (NP2) undertakes maiden Taxi-in engagement to prove arrestor hook system of aircraft at SBTF Goa @DefenceMinIndia @nsitharaman @PMOIndia @IAF_MCC @HQ_IDS_India @makeinindia pic.twitter.com/L7hTBzOO7X