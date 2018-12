भाजपा ने ट्विटर पर लिखा- 2018 में पेट्रोल 2014 के मुकाबले 13% सस्ता, कांग्रेस उड़ा रही मजाक

- चेतन भगत ने सवाल पूछा, क्या ये आपका आत्मघाती गोल है?

नई दिल्ली. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा ने एक ग्राफ ट्वीट किया है। इसमें फ्यूल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को मनमोहन सरकार के कार्यकाल से कम बताया गया। अब कांग्रेस और अन्य यूजर इस ग्राफ को लेकर भाजपा को ट्रोल कर रहे हैं। भाजपा ने ग्राफ में 10 सितंबर 2018 को 80.73 रुपए दिखाए हैं, जिसे 16 मई 2014 को पेट्रोल के दाम 71.41 रुपए से 13% कम दिखाया गया।

भाजपा ने इसे तेल कीमतों में बढ़ोतरी का सच कहा। लेखक चेतन भगत ने जवाबी ट्वीट में पूछा, ‘‘क्या यह सेल्फ गोल है? मैं इस ग्राफ को समझ नहीं पाया। क्या आप बता सकते हैं कि कीमत ज्यादा होने पर भी पीला बार छोटा क्यों है?’’

Self goal tweet? Am sorry. I didn’t understand this graph. Can u please explain why the yellow bar is smaller in size despite value being higher?! https://t.co/8pOHmHXM0f