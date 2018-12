फोन पर लोन: चिदंबरम का मोदी से सवाल- 2014 से कितने लोगों को कितना कर्ज दिया, जो एनपीए बन गया

- चिदंबरम ने पूछा कि एनडीए सरकार के दौरान दिए गए कितने कर्ज वापस आ गए?

- मोदी ने शनिवार को कहा था कि अब रसूखदार लोगों के खातों से भी आउटगोइंग शुरू हुई

नई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के यूपीए सरकार के वक्त फोन कॉल पर लोन दिए जाने वाले बयान पर निशाना साधा। चिदंबरम ने रविवार को कहा कि एनडीए सरकार को खुलासा करना चाहिए कि ऐसे कितने लोन हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में बदल गए।

मोदी ने शनिवार को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कहा था कि पहले की सरकार में नामदारों के फोन करने पर बैंकों को धनी सेठों को लोन देना पड़ता था। 2014 से पहले जिन 12 बड़े डिफॉल्टरों को लोन दिया गया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। इसी तरह 27 और बड़े लोन खाते हैं, जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है। इसकी वापसी का भी इंतजाम किया जा रहा है। पी चिदंबरम ने रविवार को ट्वीट में कहा- "मई 2014 के बाद कितने लोगों को कितना लोन दिया गया जो एनपीए बन गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये सवाल संसद में भी पूछा था, लेकिन अब तक इसका जबाव नहीं मिला।"

Let's assume that PM is right when he says that loans given under UPA have turned bad. How many of those loans were renewed or rolled over (that is 'evergreened') under NDA?