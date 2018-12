कर्नाटक निकाय चुनाव नतीजे: कांग्रेस को बढ़त; जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं पर तेजाब से हमला, 8 झुलसे

- शहरी निकाय चुनावों में कुल 8,340 उम्मीदवार मैदान में थे

- कांग्रेस के 2306, भाजपा के 2203 और जेडीएस के 1397 उम्मीदवार थे

बेंगलुरु. कर्नाटक में 105 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। 2662 सीटों में से कांग्रेस को 982, भाजपा को 929, जेडीएस को 375 सीटों पर जीत मिली। 329 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। उधर, तुमकुर में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं पर अज्ञात हमलावरों ने तेजाब फेंक दिया। इसमें 8 लोग झुलस गए।

शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में वोटर्स की कुल संख्या 36 लाख है। 13.33 लाख वोटर्स मैसूर, शिवामोगा और तुमाकुरु से हैं। शहरी निकाय चुनावों में कुल 8,340 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें कांग्रेस के 2306, भाजपा के 2203 और जेडीएस के 1397 उम्मीदवार थे। वहीं, शहर निगम चुनावों में 814 उम्मीदवार हैं। इनमें कांग्रेस से 135, भाजपा से 130 और जेडीएस से 129 उम्मीदवार शामिल हैं। इन सीटों के लिए 31 अगस्त को 67.5 फीसदी मतदान हुआ था। इसी दिन मैसूर, शिवामोगा और तुमाकुरु नगर निगम के 135 वार्डों में भी मतदान हुआ था।

मैसूर, शिवामोगा और तुमाकुरु नगर निगमों के नतीजे

अलग-अलग चुनाव लड़े कांग्रेस और जेडीएस : स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस अलग-अलग चुनाव लड़े। चुनाव नतीजों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और जेडीएस साथ आ जाएंगे। 2013 में 4976 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। तब कांग्रेस ने 1,960 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, जेडीएस ने 905 और भाजपा ने भी 905 सीटों जीत हासिल की थी।

विजय जुलूस पर तेजाब फेंका :

Karnataka: Eight people injured in an acid attack on the victory procession of winning Congress candidate Inayatullah Khan in Tumkur.More details awaited. #KarnatakaLocalBodyElections