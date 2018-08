नई दिल्ली. कांग्रेस ने शनिवार को वरिष्ठ नेता के निलंबन को वापस ले लिया। उन्हें गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था।

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने शनिवार देर रात प्रेस रिलीज कर यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, 'कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी की केंद्रीय अनुशासनात्मक कमेटी की उस अनुशंसा को मंजूर कर लिया, जिसमें मणिशंकर अय्यर की प्राथमिक सदस्यता से निलंबन को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा गया था।'

क्या बोले थे मणिशंकर: गुजरात चुनाव के दौरान 7 दिसंबर 2017 को मणिशंकर अय्यर ने कहा था, "जो अंबेडकरजी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसे साकार करने में एक व्यक्ति सबसे बड़ा योगदान था। उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदी बातें करें, वो भी ऐसे मौके पर जब अंबेडकरजी की याद में बहुत बड़ी इमारत का उद्घाटन किया गया। मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है।'' हालांकि, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था। विवाद बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने भी बयान की निंदा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था।

