Delhi Police tweets advisory over Kiki dance Challenge

नई दिल्ली. कनाडा के रैपर ड्रेक के 'किकी डू यू लव मी' गाने पर सोशल मीडिया में डांस चैलेंज ट्रेंड में है। भारत में भी कई शहरों से इस चैलेंज के वीडियो अपलोड किए गए। यूपी, मुंबई और पंजाब पुलिस ट्रेंड को जानलेवा मानते हुए लोगों से इसमें हिस्सा नहीं लेनी की अपील कर चुकी हैं। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने सतर्कता का संदेश देते हुए ट्वीट किया, ''फ्लोर पर डांस करें, न कि रोड पर। #KikiChallenge मौज-मस्ती के लायक नहीं। दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित रखें।''

किकी चैलेंज में शामिल होने के लिए लोगों को चलती कार से उतरकर सड़क पर डांस करना होता है, फिर डांस करते हुए कार में बैठना होता है। इस दौरान कार की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पिछले दिनों पंजाब में इसी तर्ज पर युवाओं ने 'इन माय फीलिंग्स' गाने पर डांस वीडियो बनाकर अपलोड किए। चंडीगढ़ पुलिस ने सोमवार को ऐसे लोगों का चालान काटने और गिरफ्तारी तक की बात कही। यूपी पुलिस ने ट्वीट में कहा, ''डियर पेरेंट्स, किकी आपके बच्चे से प्यार करे या नहीं। लेकिन आप जरूर करते हैं। कृपया किकी चैलेंज को छोड़कर, जिंदगी की हर चुनौतियों में उनके साथ खड़े रहें।''

कई देशों में मौत के मामले सामने आए : चलती कार से उतरकर सड़क पर डांस करना खतरनाक हो सकता है। ऐसा करते वक्त कई देशों में लोगों की मौत और जख्मी होने के मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन, अमेरिका, मलेशिया और यूएई में इस चैलेंज से खतरे का अलर्ट जारी किया गया।

Dance on the floors, not on the roads!

#KikiChallenge is not worth the fun.#InMyFeelings Keep #Delhi roads safe for all. pic.twitter.com/8BZcl5H78S