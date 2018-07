नई दिल्ली. पूर्व तटीय रेलवे ने ओडिशा के संबलपुर डिविजन में महज साढ़े चार घंटे में 6 सब-वे (अंडरब्रिज) बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। रेलवे के इतिहास में अपनी तरह का यह पहला मामला है। संबलपुर डिविजन के प्रबंधक जयदीप गुप्ता ने बताया कि सभी सब-वे सीमित ऊंचाई के हैं। खराब मौसम के चलते इन्हें एक साथ बनाना आसान नहीं था। लेकिन गुरुवार को सब-वे का काम पूरा कर इन्हें एक साथ शुरू कर दिया गया।

रेलवे के इस प्रयास से कालाहांडी के भवानीपटना-लंजिगढ़ रूट पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग बंद हो गई हैं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के पेंडुर्थी और कोट्टवालसा रूट पर भी 30 मीटर लंबे एक अंडरब्रिज का निर्माण पूरा हुआ। रेल मंत्री ने ट्वीट कर रेलवे के निर्माण कार्य की जानकारी दी।

Indian Railways built a subway in a record time of less than 5 hours under a railway crossing in Andhra Pradesh, setting a new benchmark of speed, skill and scale in its working.https://t.co/ANO1JCoImq pic.twitter.com/X8IdkYwJSi