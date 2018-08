Excellent Question, Nitin Gadkari, Said Rahul Gandhi. What He Meant

नई दिल्ली. राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री के उस बयान को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मराठा आरक्षण दिया जाता है तो कोई फायदा नहीं होगा। नौकरियां कहां हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट में कहा, ‘‘बेहतरीन सवाल, गडकरी जी। आज हर भारतीय यही सवाल पूछ रहा है, नौकरियां कहां हैं?’’वहीं, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी #व्हेयरआरदजॉब्स? हैशटैग से ट्वीट किया गया।

नितिन गडकरी ने रविवार को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आने वक्त में नौकरियां कम हो रही हैं। लगातार विकसित हो रही तकनीक के कारण बैंक में जॉब कम हो गईं। सरकारी विभागों में भी नौकरियों पर रोक लगी है। नौकरियां कहां हैं? जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई में कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। मेरे कहने का मतलब था कि आरक्षण मिलने के बाद भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी गडकरी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके गडकरी को भाजपा का ईमानदार नेता कहा।

#WhereAreTheJobs

Finally one honest Neta in BJP but that too not entirely. Tho candid & outspoken, clearly even sr leader like Nitin Gadkari made 2attribute lack of jobs to AI & not BJP policies in a clumsy attempt to save face.